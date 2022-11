Lyt til artiklen

Den britiske filmstjerne Gary Oldman er klar til pension.

Det fortæller han i et interview til The Times.

»Jeg har haft en misundelsesværdig karriere, men karrierer falmer, og jeg har andre ting, der interesserer mig ud over skuespil. Når man er ung, tænker man, at man kan nå det hele, men med tiden går årene,« siger han i interviewet.

Den 64-årige skuespiller er i øjeblikket aktuel i tv-serien 'Slow Horses' på Apple TV+.

»Jeg bliver 65 næste år, og 70 er lige om hjørnet. Jeg ønsker ikke en aktiv karriere, når jeg fylder 80. Jeg vil være rigtig glad, beæret og privilegeret for at gå ud som Jackson Lamb (hans karakter i 'Slow Horses', red.) og så lægge karrieren på hylden.«

Fans af både den britiske skuespiller og af serien kan dog glæde sig over, at Oldman allerede nu har underskrevet en kontrakt for sæson tre og fire af serien.

Gary Oldman vandt i 2018 sin første Oscar-statuette for sit portræt af den tidligere britiske premierminister Winston Churchill i filmen 'The Darkest Hour', og så er han kendt for sin rolle som James Gordon i 'The Dark Night' og Sirius Black i 'Harry Potter'-filmene.