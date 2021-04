Hvis TV 2 fortsætter med at lave 'X Factor' i 2022, har de højst sandsynligt brug for en ny dommer.

Martin Jensen udtalte fredag efter årets 'X Factor'-semifinale, at medmindre han ikke kan komme ud og turnere igen, så siger han nok tak for denne gang.

»Det har været ekstremt lærerigt, og jeg har fået nogle gode venner, men jeg håber stadig, at verden er åben til næste år, så vi kan komme ud at feste, og jeg kan flyve verden rundt og spille shows, for det er det, jeg er bedst til. Så der er flere ting, der afgør, om jeg står her igen næste år. Er økonomien for eksempel interessant nok, eller er det bedre at sige tak for nu?« lød det fra den debuterende 'X Factor'-dommer.

Spørgsmålet er så, hvem der skal tage over, og her kunne man måske kigge i retning af en tidligere deltager.

Martin Jensen. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI Vis mere Martin Jensen. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI

Basim, der fik en fjerdeplads i den allerførste sæson tilbage i 2008, er en af de få deltagere, som efterfølgende har fået skabt sig en succesfuld karriere i musikbranchen, og da B.T. spørger, om han kunne have lyst, lyder svaret:

»Det ville være fantastisk. Jeg ville elske det. Jeg føler også, at jeg har erfaringen nu. Hvis du spurgte mig for fem år siden, havde jeg sagt, at jeg ikke var klar til det, men det kunne da være mega sjovt,« siger Basim, der tilføjer med et grin:

»Men det kræver jo lige, at de spørger mig.«

Du er aldrig blevet spurgt?

»Nej.«

Synes du, Basim burde være dommer i 'X Factor'?

Basim anno 2021. Foto: Pressefoto/ Universal Music Vis mere Basim anno 2021. Foto: Pressefoto/ Universal Music

Basim var 15 år, da han var med i 'X Factor' tilbage i 2008.

I dag er han 28 år og har siden både vundet det danske Melodi Grand Prix, udsendt flere album og singler i eget navn og derudover skrevet hits til både danske og udenlandske artister.

Herhjemme er hans største hit i nyere tid eksempelvis popstjernen Bros 'Paradise Hotel'-sang 'Sydpå'. For tiden er Basim selv aktuel med singlen 'Du gør det godt', som er blevet udvalgt som titelsang til dette års udgave af TV3's realityshow.

'X Factor' har han fulgt sideløbende, og han har også lagt mærke til den aktuelle debat om deltagerne, der modtager hadbeskeder på sociale medier.

»Når man stikker næsen frem, så kan man ikke undgå, at der sidder nogle mindre begavede mennesker, der skriver eller siger nederen ting til en. Det lærte jeg også dengang. Sådan er det, når man deler vandene. Nogen kan lide en, og andre kan ikke. Det må man acceptere.« fortæller Basim, der tilføjer, at det virker til, at der er opstået en anden kultur i dag på sociale medier, end da han var med i 2008, hvor Facebook var noget andet i Danmark, og Instagram slet ikke var opfundet.

Basim anno 2021. Foto: Pressefoto/ Universal Music Vis mere Basim anno 2021. Foto: Pressefoto/ Universal Music

I 'X Factor' havde Basim i sin tid Remee som mentor. Remee har igennem tiden hjulpet en masse nye kunstnere frem, og på samme måde synes Basim, det er fedt at hjælpe andre.

»Jeg bliver lige så tilfredsstillet af at skrive til andre og se dem blomstre. Hvis jeg kan hjælpe en anden med at skrive en god popsang, så gør jeg det gerne,« forklarer han uden at vide præcis hvorfor.

»Jeg tror bare, det er en naturlig del af mit dna, at jeg godt kan lide at give og dele min viden. Og så kører musikken bare i hovedet på mig fra morgen til aften. Det er forstyrrende, ja, men det må man tage med,« griner han.