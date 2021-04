»I slipper ikke for mig,« lyder det med et grin fra Basim.

13 år efter at han i 2008 dukkede op på landsdækkende tv og charmerede sig til en fjerdeplads i 'X Factor', er han stadig kørende og i denne uge aktuel med titelsangen til den nye sæson af realityshowet 'Paradise Hotel'.

Hvor 'X Factor' for mange kan blive en forbandelse, har Basim holdt fast og knoklet på og kan i en alder af 28 år allerede se tilbage på et musikalsk cv, der er over gennemsnittet for, hvad man kan forvente af en tidligere talentshowdeltager.

»For mange år siden besluttede jeg mig for at dygtiggøre mig som sangskriver, og så tror jeg, det hele er kommet ret naturligt hen ad vejen,« fortæller Basim, om hvordan han har kunnet holde karrieren kørende i over et årti.

Basim anno 2021. Foto: Pressefoto/ Universal Music

Som artist vandt han det danske Melodi Grand Prix i 2014 og hittede nogle år senere med sange som 'Comme Ci Comme Ca' og 'Tilfældigt', men det har især været som musikalsk bagmand, at han har gjort sig gældende.

Han er især kendt for samarbejdet med popstjernen Bro og står bag hans største hit som 'Døgnrytme', 'Hvor er du Bro?' og ikke mindst 'Sydpå'. Derudover har han også haft sange, der har hittet stort i Asien.

»Det er jeg ekstremt taknemmelig for. Jeg er sgu blevet en eftertragtet sangskriver herhjemme. Der er mange, der vil arbejde med mig. På fredag har jeg for eksempel en sang, som Jimilian og Skinz udkommer med. Det er sjovt at få lov til at komme i studiet med en masse dygtige kunstnere. Jeg elsker at sidde og nørde melodier,« fortæller Basim.

Han nævner selv sin 'X Factor'-deltagelse som en god start, dernæst tror han, at Melodi Grand Prix-sejren, da han repræsenterede Danmark på hjemmebane i 2014, var med til at bryde et par mure.

Martin og Basim, da de var med i den første sæson af 'X Factor' i 2008. Foto: Jeppe Michael Jensen

»Jeg tror, det er en masse små oplevelser, der har givet erfaring og gjort forskellen, men da jeg vandt i 2014, tror jeg, det gik op for folk, hvor dygtig en kunstner jeg egentlig var blevet. Så var jeg ikke bare ham den 15-årige mere.«

Basim kunne sagtens have dyrket solistrollen meget mere, men grunden til, at han hele tiden skifter mellem at stå bag og på scenen, er en trang til også at ville hjælpe andre på vej.

»Jeg er meget sæsonpræget. I nogle perioder af mit liv har jeg lyst til at sidde i studiet og skrive sange hele dagen, andre gange har jeg lyst til at lave en fest på scenen. Jeg bliver lige så tilfredsstillet af at skrive til andre og se dem blomstre. Hvis jeg kan hjælpe en anden med at skrive en god popsang, så gør jeg det gerne,« forklarer han uden at vide præcis hvorfor.

»Jeg tror bare, det er en naturlig del af mit dna, at jeg godt kan lide at give og dele min viden. Og så kører musikken bare i hovedet på mig fra morgen til aften. Det er forstyrrende, ja, men det må man tage med,« griner han.

Basim represending Denmark performs "Cliche Love Song" during grand final of the 59th annual Eurovision Song Contest at the B&W Hallerne in Copenhagen, Denmark, 10 May 2014. ./ Scanpix Denmark /Keld Navntoft Foto: Keld Navntoft

Han er jo en mega legende. Jeg rystede, da jeg ringede og spurgte Basim om at få rapperen Johnson med på sin nye single

For tiden har Basim så fået lyst til selv at stå på scenen igen, og derved passede det perfekt, da folkene bag 'Paradise Hotel' spurgte, om ikke de måtte bruge hans nye sang 'Du gør det godt' som titelsang til den nye sæson.

Ligesom hans Melodi Grand Prix-hit 'Cliche Love Song' og Bros 'Sydpå' ikke var skrevet til anledningen, men blot var forsøg på at skrive et godt pophit, havde han også den nye 'Du gør det godt' liggende, da det kom 'Paradise Hotel for øre.

»Hvis jeg havde sat mig ned for at skrive den mest geniale 'Paradise'-sang, så tror jeg ikke, det ville fungere. Jeg havde bare lavet en sang, der skal stinke langt væk af sommer og drinks i lange baner, og så syntes de, at den passede perfekt,« fortæller Basim, der krydser fingre for, at han kan få lov at komme ud at spille til sommer.