Caroline Flemming og hendes søster Louise Albinus arver efter alt at dømme Valdemars Slot. Det oplyser Louise Albinus til Randers Amtsavis.

Søstrene arver slottet efter lensbaron Niels Krabbe Luel-Brockdorffs, der døde i januar 2017.

Det var ellers meningen, at Caroline Flemmings søn, 14-årige Alexander, skulle overtage slottet, men sådan bliver det næppe.

»Vi har brugt de sidste to år på at drøfte det i familien, og vi er kommet frem til, at den bedste løsning er, at Caroline og jeg overtager det,« siger Louise Albinus til Randers Amtsavis.

Valdemar Slot. Foto: Allan Lundgren

Fredag indtrådte hun som direktør i selskabet Valdemars Slot Gods A/S.

39-årige Louise Eleonora Kathleen Iuel Albinus og 43-årige Caroline Elisabeth Ada Fleming overtager hver 50 procent af selskabet Valdemars Slot Gods A/S.

Caroline Flemming får intet med den daglige drift, da hun bor i England, hvor hun har en karierre som blandt andet tv-stjerne og kogebogsforfatter. Hun har også sin egen parfumeserie.

Louise Albinus og Caroline Fleming er 12. generation af ejere af Valdemars Slot.

Slottet har været i familiens eje siden 1677, hvor kongen skænkede slottet til Admiral Niels Juel efter hans sejr over svenskerne i slaget om Køge Bugt i 1677.

Slottet var betaling for de svenske krigsskibe, han erobrede under slaget.

3.000 svenskere og omkring 100 danskere blev dræbt i slaget. Svenskerne mistdede otte skibe og flere mindre skibe.