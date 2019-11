Den 13-årige Broadwaystjerne døde tirsdag på et hospital i New York, og hun viser sig at være offer for et astmaanfald.

Det skriver avisen New York Times på baggrund af et interview med hendes bedstefar, David Rivlin.

»Laurel var et barn, som alle ville drømme om at have. Hun var en genial pige, kunne indtage en rolle og aldrig glemme en linie, og jeg hørte hende aldrig brokke sig. Jeg vil savne hende, siger Rivlin ifølge New York Times.

Laurel Griggs fik sin Broadway-debut allerede som seksårig, hvor hun spillede over for Scarlett Johansson i 'Kat på et varmt bliktag'. Siden da har hun været en af de mest efterspurgte børneskuespillere i den amerikanske teaterverden, og har medvirket i det ikoniske sketchshow 'Saturday Night Live' adskillige gange.

Tirsdag aften fik hun åndedrætsbesvær, og blev hastet med ambulance til Mount Sinai-hospitalet i New York. Betjente udførte CPR i ambulancen, men pigens liv stod ikke til at redde, og hun døde på hospitalet, skriver New York Times.

Griggs var i behandling for astmaen, som blev opdaget i en meget ung alder, siger hendes bedstefar.

»Hun tog sin medicin hver dag, og havde en maskine til at trække vejret med, hvis det var nødvendigt. Hun gik aldrig glip af en skoledag. Det er bare en destruktiv sygdom«, siger David Rivlin.

»Jeg tror, landet vil savne hende, ikke bare Broadway. Kun Gud ved, hvad hun kunne have udrettet i sit liv«, siger den sorgramte bedstefar.