I 90erne var han en superstjerne, som optrådte i alle glittermagasiner og hang som idolplakat på de fleste pigeværelser i den vestlige del af verden.

Men sidenhen er det gået kraftigt ned ad bakke for skuespilleren Edward Furlong.

Berømmelsen kom fra den ene dag til den anden, da dengang 14-årige Furlong spillede over for Arnold Schwarzenegger i megahittet 'Terminator 2' i 1991.

Knap ti år senere storhittede han igen i den anmelderroste 'American History X', men siden da har der været langt mellem snapsene og desværre knap så langt mellem besøgene hos den lokale pusher.

Edward Furlong i 1994 på højden af sin karriere. (Foto: Scanpix) Foto: MYCHELE DANIAU Vis mere Edward Furlong i 1994 på højden af sin karriere. (Foto: Scanpix) Foto: MYCHELE DANIAU

Stjernen har nemlig gennem en årrække været på både heroin og meth, som han dog lagde på hylden for fire år siden for at få styr på sit kaotiske liv, der flere gange havde bragt ham i problemer med politiet.

Nu har han imidlertid endnu en gang tiltrukket sig opmærksomhed på den for ham uønskede måde, idet en paparazzi har fanget ham i en uglet og angivelig lettere konfus tilstand i New Yorks gader.

Det skriver New York Post.

Ifølge mediet viser han sig sjældent offentligt i hjembyen, ligesom det er ved at være et godt stykke tid siden, han har optrådt som skuespiller.

Således er hans seneste filmrolle i 'Terminator: Dark Fate' fra 2019, men der mødte han slet ikke op, og hans rolle bestod i, at hans ansigt blev digitalt sat ind over en stand in-skuespillers.

Edward Furlong, som nu er blevet 45 år gammel, giver sjældent interview, men i sommer fortalte han til avisen Daily Mail, at mange års stofmisbrug har fået hans tænder til at rådne op, og han derfor nu har tandprotese.