Et lovende talent i den amerikanske skuespillerbranche har mistet livet.

Logan Williams, der blandt andet er kendt fra serierne 'The Flash' og 'When Calls the Heart' er død. Han blev bare 16 år gammel.

Det bekræfter den afdøde skuespillers mor, Marlyse Williams, til det canadiske medie TriCity News.

Som om tabet af sin søn ikke var svært nok, er Marlyse Williams på ulykkeligvis nødsaget til at sørge alene i disse tider på grund af coronavirussen. Al kommunikation med familien foregår derfor via telefon, mail eller sociale medier, forklarer hun.

»Jeg kommer ikke til at kramme mine forældre, som lige har mistet deres eneste barnebarn. Det er hårdt,« siger Marlyse Williams.

'The Flash'-skuespilleren Grant Gustin, der spillede overfor den unge skuespiller, er også dybt berørt over det tragiske dødsfald. Det skriver han på Instagram.

'Jeg var ikke kun imponeret over Logans talent, men også hans professionalisme. Mine tanker går til hans familie midt i en tid, som jeg er sikker på, er utrolig svær for dem. Hav Logan og hans familie med i jeres tanker', skriver han i opslaget.

Ifølge Indenpendent er dødsårsagen ikke blevet offentliggjort på nuværende tidspunkt.