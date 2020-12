83 år.

Så mange fik skuespillerinde Barbara Windsor på denne jord. Nu har hun sagt farvel, og tilbage står en ægtemand i sorg og savn.

»Det er med stor sorg, jeg kan fortælle, at min kære kone Barbara gik bort klokken 20.35 torsdag 10. december på et plejehjem,« lyder det fra Scott Mitchell.

Han var ved hustruens side, indtil demenssygdommen Alzheimers, som hun de seneste år har lidt under, til sidst blev hendes endeligt.

Barbara Windsor og hendes ægtemand Scott Mitchell. Foto: NEIL HALL

»Jeg, hendes familie og venner vil huske Barbara med kærlighed, et smil og hengivenhed for alle de år, som vi fik med hendes kærlighed, venskab og det lys, hun bragte ind i vores liv samt den underholdning, hun skabte for så mange tusinde i løbet af sin karriere,« lyder det videre fra enkemanden.

Barbara Windsor begyndte sin skuespillerkarriere som 13-årig og har spillet med i en række musicals.

Mest kendt er hun for sin rolle i den britiske sæbeopera 'EastEnders', som hun var med i fra 1985, hvor serien fik premiere, til 2010. Serien kører dog stadig – på 33. sæson!

I 60'erne var den britiske skuespiller desuden med i ni film i 'Carry On'-serien, og hun har undervejs i sin karriere modtaget både en BAFTA- og en Tony-nominering.

Barbara Windsor på Buckingham Palace i marts 2016, hvor hun blev slået til ridder. Foto: John Stillwell

I 2016 blev hun slået til ridder for sit arbejde inden for underholdning såvel som velgørenhed og fik dermed titlen dame.

To år forinden var hun blevet diagnoseret med Alzheimers. En sygdom, der langsomt fik hende til at forsvinde fra sine nærmeste. Lige indtil hun torsdag var helt væk.

»Det var ikke afslutningen, som Barbara eller nogen andre, som lever med denne grusomme sygdom, fortjener,« fortæller Scott Mitchell og afslutter:

»Jeg vil altid være stolt af, hvordan hun håndterede sin egen sygdom med mod, værdighed og generøsitet og fortsatte med at hjælpe andre ved at øge bevidstheden om sygdommen, så længe hun kunne.«