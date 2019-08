Barbara Rothenborg blev kendt som pigen Nana i DR's børneserie af samme navn. Nu er hun selv blevet mor til to og er igen bosat i København efter 11 år i Los Angeles.

Barbara Rothenborg voksede op med en maniodepressiv far og en mor, der var skuespiller. Forældrene blev skilt, da Barbara var halvandet, år og moderen Judith Rothenborg fandt hurtigt sammen med den tidligere direktør for Berlingske Tidende Joachim Malling, der blev som en far for Barbara Rothenborg.

»Fordi jeg ikke selv voksede op i en kernefamilie, var det et stort ønske selv at skabe en stabil ramme og solid familie. Derfor besluttede jeg tidligt, at den mand, jeg skulle have børn med, skulle jeg være sammen med hele livet,« fortæller den nu 39-årige Barbara Rothenborg.

Barbara Rothenborgs rigtige far gik bort i 2007 efter mange års sygdom. Barbara Rothenborg boede allerede i Los Angeles, som hun var flyttet til som 21-årig, fordi hun var træt af at være en kendt børneskuespiller i Danmark og i stedet ønskede at blive filminstruktør.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

I Los Angeles uddannede Barbara Rothenborg sig til filminstruktør på filmskolen Lee Strasberg Theatre and Film Institute, hvor hun blev undervist af blandt andre Al Pacino. Derefter arbejdede hun benhårdt som indspilningsleder og manuskriptforfatter i Los Angeles i 11 år, mens hun instruerede sine egne film ved siden af.

»Jeg havde bestemt mig for, at jeg ikke ville have børn i Los Angeles, selv om jeg selvfølgelig datede amerikanske mænd. Jeg ønskede at få børn i Danmark, hvor jeg kunne give dem danske værdier. Derfor gik tiden, og jeg arbejdede bare sindsygt meget,« fortæller Barbara Rothenborg.

»Jeg var forlovet med min tidligere kæreste, og vi skulle giftes, men pludselig mødte jeg Martin Madsen, der også er fra Danmark, og han slog benene væk under mig. Jeg vidste med det samme, at det var ham jeg ville have børn med,« fortsætter Barbara Rothenborg.

Heldigvis havde Martin Madsen det på samme måde, og året efter blev de to gift. I år har de fem års bryllupsdag.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Vi ville meget gerne have børn, men det var svært for os. Derfor måtte vi have hjælp til at få vores første barn. Lillebror kom heldigvis helt uden hjælp, og nu er jeg travlt beskæftiget som mor til to. De tager meget mere af min tid, end jeg troede,« griner Barbara Rothenborg.

»Men heldigvis er det det bedste i hele verden at blive mor.«

Barbara Rothenborg og ægtemanden Martin Rothenborg Madsen arbejder begge i filmbranchen, og det kan til tider være svært at få arbejde og børn til at passe sammen. Derfor hjælper skuespillerindens mor, Judith Rothenborg, og svigermor Lena tit med at passe børnene.

»Jeg vil helt sikkert ikke håbe, at mine børn bliver børneskuespillere, som jeg var. Jeg blev alt for hurtigt voksen - også fordi min far var så syg, som han var. Jeg skulle passe på ham. Jeg vil gøre alt for, at mine børn skal få en tryg opvækst og en kærlig, stabil familie,« siger Barbara Rothenborg.

Hun er i øjeblikket på barsel med lillebror på seks måneder, men arbejder samtidig på sin amerikanske tv-serie 'The Friendly Murders' med iTV og Piv Bernths firma, Apple Tree Productions. Til efteråret starter hun optagelserne af sin nye spillefilm 'Madklubben'.