»Så sidder frøken smukke-seje-dame ovenpå min kærestes skød, og det kunne jeg ikke forstå. Han havde jo trukket sig lidt og følt, at han ligesom havde sagt, at vi ikke var noget, og så ender det med, at de kysser, og jeg kan huske, at jeg bare løber min vej ind på mit værelse og græder.«

Sådan fortæller sangeren Barbara Moleko om dengang, hvor hun 17 år gammel gik på højskole og fik knust sit hjerte.

Det sker i 24syvs podcast '112 for knuste hjerter'.

Barbara Moleko forsøger at snakke med ham, men han ignorerer hende. Først, da hun går ned til hans værelse og banker på, kan han ikke undgå hende. Men de er ikke alene, for kvinden, som Barbara Moleko så ekskæresten kysse med, sidder allerede på værelset.

»Der går det op for mig, at det er sket et par gange før. Det var bare sådan en lavine af sorg, svigt og vrede,« husker hun.

Til sidst fik ekskæresten dog endelig taget sig sammen til at snakke med Barbara Moleko. Her fortalte han, at han han havde været sammen med den anden kvinde et par gange, og han var vildt forelsket i hende.

Han var også virkelig ked af det, der var sket.

»Jeg tror, det var første gang, at Barbara skulle have lært, at det er fint nok, men det er ikke okay, men der var jeg bare sådan, 'det er fint nok',« fortæller sangeren.

Men hendes overskud rakte dog ikke til de to sidste uger på højskolen, hvor Barbara Moleko havde meldt sig til at blive tilbage og gøre rent. Det samme havde ekskæresten og hans nye kæreste, som valgte værelset lige op til Barbara Molekos.

»Jeg kan høre dem bolle. På det her tidspunkt har jeg gået i halvanden måned og været fuldstændig knust, men det der var bare det sidste søm i kisten. Jeg var rødglødende,« beskriver hun, og hun svinede den anden kvinde til, selvom hun i dag ved, at det var ekskæresten, der var problemet.