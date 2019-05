I takt med at hun blev et mere og mere kendt ansigt, blev hun frosset ude og mobbet i skolen.

»Jeg havde en kæreste, da jeg var omkring 15 år, som slog op med mig efter en uge og sagde, at han kun havde været kærester med mig, for så kunne han sige, at han havde været kærester med 'Yrsa'. Det gjorde rigtig ondt. Det var ikke sjovt at få at vide.«

Det fortæller skuespillerinden og instruktøren Barbara Topsøe-Rothenborg i et interview med kulturmagasinet 'Gejst' på DR, hvor hun forklarer, at det bestemt ikke kun var sjovt at være barnestjerne.

De fleste husker hende nok bedst for rollen som 'Nana' i den populære børneserie af samme navn, der blev set af danskere landet over tilbage i slutningen af 1980'erne.

ARKIVFOTO af Barbara Topsøe Rothenborg. Foto: Mikkel Møller Jørgensen Vis mere ARKIVFOTO af Barbara Topsøe Rothenborg. Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Dengang var hun blot syv år.

Senere fulgte blandt andet rollen som Krummes store forelskelse Yrsa i to af filmene om 'Krummerne' i 1990'erne.

Til DR fortæller den i dag 39-årige Barbara Topsøe-Rothenborg, at hun i mange år efter optagelserne havde det skidt, fordi folk enten så hende som 'Nana' eller 'Yrsa'. Men ikke som sig selv.

Samtidig blev hun også holdt uden for i skolen, da 'hun ikke skulle tro, hun var noget, bare fordi hun var kendt'.

Forløsningen kom, da hun som 21-årig valgte at droppe skuespillet og flyttede til USA. Der kunne hun - udover at uddanne sig til filminstruktør - være anonym.

Og dét, at hun kunne være i fred i sine 20'ere, beskriver hun til DR som en gave, fordi det gav hende friheden til at gøre det, hun havde lyst til.

Barbara Topsøe-Rothenborg blev for to år siden mor for første gang til sønnen Alexander. I den forbindelse fortalte hun til B.T., at hun vil gøre sit for, at sønnen ikke kommer til at følge i hendes fodspor og blive barnestjerne:

»Jeg ved, at mit barn aldrig skal blive barneskuespiller. Det ødelægger til dels ens barndom, fordi man så hurtigt skal være voksen. Når det så er sagt, har det jo gjort mig til den, jeg er i dag, og når jeg er instruktør skyldes det bestemt også, at jeg har fortalt historier siden, jeg var lille,« sagde hun dengang.