Det er ikke alle, der er tilfredse med måden, hvorpå Donald Trump håndterer coronakrisen i USA.

Én af dem er den 77-årige ikoniske sangerinde Barbra Streisand.

Derfor satte hun sig søndag til tasterne for at udtrykke sin utilfredshed med den amerikanske præsident i en række tweets.

'Jeg skrev en sang, der hedder 'Dont Lie to Me' (lyv ikke for mig, red.), efter Trump blev valgt, fordi han var en serieløgner,' skriver Barbara Streisand blandt andet og tilføjer:

Sadly, a lack of leadership compounds the fear and confusion we might feel. It’s always been my strong belief that our commitment to the truth is our pathway to salvation.



With love,



Barbra. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) April 13, 2020

'Nu, hvor mere end 20.000 mennesker har mistet livet på grund af hans inkompetence og løgne, har han bevist, at han ikke kan håndtere sandheden. Han er uegnet til at lede denne nation... Særligt i krisetider.'

Den 77-årige sangerinde peger i sine tweets blandt andet på, at Donald Trump burde have brugt penge på test, respiratorer og værnemidler til kampen mod coronavirussen i stedet for på en mur mellem Mexico og USA.

Barbra Streisand er den seneste i en række af Hollywood-kendisser, der kritiserer Donald Trump og hans administrations indsats i forbindelse med coronakrisen. Blandt andet skuespillerne Debra Messing og Aec Baldwin og komikeren Chelsea Handler har også været ude med riven.

Dog er det langt fra alle, der er enige i kritikken af den amerikanske præsident.

USA er det land, hvor flest er bekræftet smittet med coronavirus. Foto: JIM WATSON

I kommentarfeltet under Barbra Streisand tweets skriver en bruger blandt andet:

'Hvis han ikke havde lukket grænserne til Kina og truffet de beslutninger, han gjorde, ville 100.000 amerikanere være døde. Vær taknemlig for, at amerikanerne lyttede hjemme og blev hjemme for at stoppe smittespredingen.

En anden skriver: 'Hold dig til at skrive sange. Trump skabte ikke virussen. Han spredte ikke virussen. Du opfører dig som om, han selv slog 20.000 amerikanere ihjel. Patetisk.'

Flere peger også på, at Barbara Streisand ganske enkelt bruger krisen som en undskyld for at promovere sin musik.