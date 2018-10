Det gik bestemt ikke som planlagt, da et værk af street-art kunstneren Banksy i forrige uge kun halvvejs makulerede sig selv.

Det afslører den i offentligheden anonyme Banksy i en ny video.

Den 6. oktober var billedet 'Girl With Ballon' sat til salg på Sothebys Auktion i London.

Kort efter at hammerslaget faldt på 8,9 mio. kr., makulerede to tredjedele af billedet sig, og værket blev i al hast båret ud fra auktionen.

Men sådan skulle det altså ikke være gået, afslører kunstneren, ifølge BBC.

I videoen, der viser, hvordan makulatoren blev skjult i billederammen, og senere blev aktiveret af en person, der var til stede i auktionshuset, skriver Banksy:

»Under prøverne virkede det - hver gang.«

Meningen var, at hele billedet skulle være forsvundet.

En talsmand fra Sotheby's siger i følge BBC:

»Det nye er, at Banksy ikke ødelagde et kunstværk i vores lokaler, han skabte et, der endda er endnu mere værd. Det er et andet arbejde end det, der blev vist i kataloget, men det er ikke desto mindre et villet kunstværk, ikke et ødelagt maleri.«

Det ærgrer formentlig den sky kunstner, der er kendt for at mene, at auktioner er kapitalistiske. Ligesom han tidligere har udtrykt stor vrede over, at samlere køber hele husmure for at sikre sig hans værker.