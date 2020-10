Hun var bare 12 år, da hun røg på den sorte liste i Hollywood. Ingen gad dengang at arbejde med Drew Barrymore.

Begrundelsen? Selv om hun endnu ikke var teenager, havde hun et omfattende problem med alkohol og stoffer.

Det fortæller hun åbenhjertigt om i et større interview med The Sun, som ligeledes skriver, at de mange afvisninger dengang stadig sidder som ar i hendes sjæl.

Ikke desto mindre har oplevelserne som barn fået hende til at værdsætte det liv og arbejde, hun har i dag.

»Jeg aner ikke, hvordan jeg er endt her, men jeg har altid et øje på, hvor heldig jeg er. At blive sortlistet som 12-årig får mig til at værdsætte ethvert job, jeg får.«

Drew Barrymore var kun tre, da hun første gang stiftede bekendtskab med det store lærred i filmen 'Suddenly, Love' fra 1978.

Sit store gennembrud fik hun fem år senere, da hun indtog rollen som Gertie i klassikeren 'E.T.', og så kørte det ellers for den unge skuespillerinde. I hvert fald udadtil.

Dét, som mange ikke så, var det pres, hun følte over populariteten. Presset – kombineret med en far, der skred, og en mor, der tog hende med på den populære, men lidet børnevenlige klub Studio 54 – fik hende ud på et sidespor.

Som niårig begyndte hun at ryge cigaretter og drikke alkohol. Flere gange om ugen. Som 12-årig erstattede hun smøgerne og alkohollen med marihuana og kokain. Og da bosserne i Hollywood hørte om hendes livsstil, blev hun bandlyst.

Her de originale 'Charlie's Angels': Lucy Liu, Cameron Diaz og Drew Barrymore fotograferet i 2003. Foto: JEFF CHRISTENSEN Vis mere Her de originale 'Charlie's Angels': Lucy Liu, Cameron Diaz og Drew Barrymore fotograferet i 2003. Foto: JEFF CHRISTENSEN

»De afskrev mig som dårligt selskab, og desværre forstod jeg dem egentlig godt.«

Herefter gik det kun én vej for unge Drew Barrymore. Nedad. Og som 14-årig forsøgte hun at tage sig selv af dage.

Som bekendt endte eventyret om barnestjernen ikke dér, men hun havde en lang og hård kamp forude. Men hun var villig til at gøre alt for at vende tilbage til Hollywood, fortæller hun.

Det betød blandt andet, at hun løsrev sig juridisk fra sin mor som 15-årig og altså måtte stå på egne ben. Hvilket hun trods lidt startbesvær evnede.

Med årene vendte hun tilbage til de store produktioner, og i dag har hun været med i næsten 60 film – heriblandt 'Charlie's Angels'-filmene og 'He's Just Not That Into You', som er produceret i hendes eget produktionsselskab, Flower Films.

Hendes seneste projekt hedder 'The Drew Barrymore Show', som er et talkshow. Et projekt, som hun er lige dele spændt på og stolt af.

Overordnet er den i dag 45-årige skuespillerinde da også godt tilfreds med, hvor hun er endt.

»Jeg har aldrig ladet, som om jeg er én, jeg ikke er. Jeg har aldrig følt mig mere ydmyg og taknemmelig, end jeg gør lige nu: Jeg er i live, har to børn, der er sunde, er en del af det bedste produktionshold og har fået denne mulighed (at lave talkshowet, red.).«