En banan hænger på en væg med et stykke gaffatape på kunstmessen Art Basel Miami Beach i USA.

Folk stirrer på den og tager fotos. Men ikke nok med det. For den er også blevet solgt.

Købsprisen lød på 120.000 dollar, der svarer til omkring 800.000 kroner. Det skriver Artnet.com og CNN.

Selve bananen og ikke værket er købt hos en købmand og senere hængt op med gaffatape som et stykke kunstværk.

Bag værket kaldet »Komikeren« står den italienske kunstner Maurizio Cattelan, der altså kan hæve millionerne.

For ikke bare er en banan blevet solgt. Hele to købere er gået bananas, og nu har Maurizio Cattelan hævet prisen på den tredje - og angiveligt - sidste banan, der kan fås for den nette sum af 150.000 dollar, der svarer til en million kroner.

Udstillingens ejer Emmanuel Perrotin har fortalt CNN, at værket symboliserer global handel, tvetydighed. og at det et klassisk redskab for humor.

Maurizio Cattelan er en kendt skulptør inden for kunstverdenen. Blandt andet står han bag toilettet af guld kaldet »Amerika«, der vurderes at være 40 millioner kroner værd.

The talk of the town in Miami right now is Maurizio Cattelan's "Comedian," a banana duct taped to the wall. Two have already sold for $120,000 at Perrotin

Desværre for Cattelan er toilettet blevet stjålet, så han må nøjes med at sælge bananer.

Bananer er før blevet brugt i kunst.

Bedst kendt for bananer er måske pop art-kunstneren Andy Warhol, der fik trykt en banan til coveret på rockbandet Velvet Undergrounds første album fra 1967.

I folkemunde hedder den bare Bananpladen, musikkritikere betragter som et hovedværk og det vigtigste rockalbum til dato.

Senere hen arbejdede bandets forsanger, Lou Reed, sammen med rockstjernen David Bowie, der engang tog tykt pis på kunstverdenen.

Sammen med den skotske forfatter William Boyd udgav han i 1998 biografien 'Nat Tate: An American Artist 1928–1960' (Red. Nat Tate: En amerikansk kunstner 1928 - 1960) om en glemt kunstner og hans værker.

Kunstanmeldere roste bogen og den glemte kunstner. Kritikerne påstod til receptionen, dagen før 1. april, at de havde hørt om Nat Tate.

Problemet var bare, at kunstneren aldrig havde eksisteret. Han var Boyd og Bowies egen opfindelse. Man må håbe for millionæren Cattelan, at køberne af hans to bananer ikke er falske.