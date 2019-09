Komedieserien 'Jackass' var i starten af 00'erne uhyre populær, da den blev sendt på MTV, og seriens hovedpersoner væltede sig i succes, men én af dem har efterfølgende ikke haft det så let.

39-årige Bam Margera, der også havde sin egen serie 'Viva La Bam', blev kendt for sine evner på et skateboard og sin trang til at foretage farlige stunts.

Efter succeserne begyndte en hård periode for 'Jackass'-stjernen med alkoholmisbrug, hændelser på kanten af loven og et mentalt sammenbrud.

Men nu åbner stjernen op om sit turbulente liv, skriver det amerikanske medie People.

Bam Margera. Foto: LEE CELANO Vis mere Bam Margera. Foto: LEE CELANO

I et interview med tv-værten Dr. Phil fortæller Bam Margera, at et mentalt sammenbrud for lidt over en måned siden var tæt på gøre en ende på livet.

»Jeg havde en følelse af, at jeg lige så godt kunne tage ned til søen og blive fri,« fortæller Bam Margera i 'Dr. Phil'-programmet med henvisning til tankerne om at begå selvmord.

Men én bestemt person forhindrede MTV-stjernen i at gøre det. Sønnen Phoenix på næsten to år.

I programmet siger Bam Margera, at han vil dø for sin søn, men adspurgt af Dr. Phil om han også vil leve for sin søn, kommer svaret ikke nær så tydeligt.

Johnny Knoxville (tv.), Bam Margera (i midten) og Jeff Tremaine (th.). Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Johnny Knoxville (tv.), Bam Margera (i midten) og Jeff Tremaine (th.). Foto: JOHANNES EISELE

»Ja, det er jo lige det,« svarede han på spørgsmålet, inden han forklarede årsagen til det mentale sammenbrud.

»Det var bare det hele på én gang,« forklarede han med reference til familieproblemer, skilsmisse, alkoholmisbrug og problemer med ordensmagten.

Bam Margeras familieproblemer handler om et meget dårligt forhold til moderen, April, og ekskonen Nicole Boyd.

»Hvis jeg nogensinde bliver skør, så er det på grund af de to,« fortalte han hos 'Dr. Phil'.