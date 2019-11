Det kan være svært at se, hvem der gemmer sig bag det tykke lag ansigtsmaling, den store røde mund og den karakteristiske hvide hat.

Flittigt besøgende på Bakken vil dog nok alligevel bemærke, at den kendte klovn Pjerrot kommer til at se en smule anderledes ud i fremtiden.

Efter 23 år får den kendte forlystelsespark nemlig ny Pjerrot.

Det oplyser Bakken i en pressemeddelelse, hvor de også løfter sløret for, at det er skuespilleren Morten Eisner, der fra 2020 overtager tjansen for Kurt Flemming.

»Han er skuespiller og en sand gøgler af natur, og så er han kommet på Bakken hele sit liv,« siger Bakkens direktør, Niels-Erik Winther og tilføjer:

»Morten er en musisk artist og vil derfor også kunne tilføje noget nyt og andet til Bakkens Pjerrot, og det glæder vi os meget til at opleve og præsentere på Bakken i året, der kommer.«

Selvom han skal løfte arven fra Kurt Flemming, der har haft 23 år til at perfektionere den karakteristiske klovns udtryk, er der dog ingen grund til bekymring.

Den 65-årige skuespiller er nemlig hjemmevant på de skrå brædder. Siden han blev uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 1978 har han blandt andet være tilknyttet Det Kongelige Teater og haft rollen som Bamse i Bamses Billedbog.

Bakkens afgående Pjerrot, Kurt Flemming (tv), i selskab med bakkens kommende Pjerrot, Morten Eisner. Foto: Bakken/pressefoto Vis mere Bakkens afgående Pjerrot, Kurt Flemming (tv), i selskab med bakkens kommende Pjerrot, Morten Eisner. Foto: Bakken/pressefoto

Med sit farvel til Pjerrot, siger 67-årige Kurt Flemming også farvel til utallige timer i sminken. I sine 23 år i rollen som den karakteristiske klovn, har han nemlig sammenlagt brugt mere end 200 døgn - svarende til 2,5 års fuldtidsarbejde - på at tage sminke af op på.

I de mange år har han kun haft fem sygedage og glæder sig derfor til i fremtiden at have mere tid til fisketure, sine børnebørn og til at være manuskriptforfatter på teaterforestillinger hos Kulturnatforeningen.

»Jeg har altid været af den holdning, at man skal stoppe på toppen, og det gælder selvfølgelig også mig selv. Derfor takker jeg af nu,« siger han.

Kurt Flemming spiller sine sidste forestillinger som Pjerrot i forbindelse med Bakkens julesæson, der finder sted i weekenderne fra 22. november til 22.december.