Hun er kendt for at bage smukke kager. Men de seneste mange måneder har hun bagt på det største mesterværk.

Den 22. oktober blev den tidligere Bagedyst vinder Liv Martine Hansen mor for første gang.

»Han er det smukkeste, mest rolige, opmærksomme, fantastiske lille menneske,« skriver hun på Instagram under et billede af far og søn, der sammen forlader hospitalet.

Den 30-årige nordjyde lægger ikke skjul på, at hun er forelsket i sin lille søn - og i livet.

I juli afslørede hun, at hun sammen med sin mand, Mads Niemann, ventede deres første barn.

Dengang ville de ikke afsløre, hvornår familieforøgelsen ville finde sted.

Men nu, hvor fødslen er veloverstået, er Liv Martine Hansen klar til at dele sin glæde med sine følgere.

»Mads er den absolut bedste far, hvilket jeg aldrig har været i tvivl om. Men at se ham sammen med vores dreng, det er følelser, der ikke kan forklares. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden mine to drenge,« skriver hun.

Liv Martine Hansen vandt Bagedysten i 2015, hvor hun i finalen stod overfor Micki Cheng og Pernille Stigsgaard Morthensen.

Men kun to måneder efter sejren blev hun ramt af en personlig ulykke, da hun fik konstateret diabetes 1.

»En kronisk sygdom som bestemt ikke rimer på sukker,« som hun senere skrev på sin YouTube kanal.