Forventningerne var store, da bagedyst-stjernen Jasmin Gabay i januar afslørede, at hun skulle være mor for anden gang.

Men da lillebroren kom til verden, fulgte en masse bekymringer med. Det lille, nye familiemedlem lider nemlig af en sjælden nyresygdom.

Det fortæller Jasmin Gabay, der blev kendt, da hun i 2018 kom i finalen i 'Den Store Bagedyst', til alt.dk.

Det viste sig nemlig, at lille Elias blev født med tre nyrer og en underliggende kronisk nyresygdom, der betyder, at han konstant skal være i behandling for at forebygge en urinvejsinfektion.

Den uventede sygdom pressede både Jasmin Gabay og hendes forlovede, Niclas Bardeleben, men heldigvis var hjælpen lige rundt om hjørnet. Ud over at Jasmin Gabays mor trådte til og hjalp det hårdtprøvede par, så trådte fremmede på nettet også til.

Gabay havde nemlig skrevet om deres lille søns diagnose på nettet, og pludselig væltede det ind med beskeder.

»Jeg fik pludselig beskeder fra mennesker med én nyre og mennesker med tre. Og fra mennesker med samme underliggende nyresygdom som Elias,« siger hun til alt.dk og fortæller, at de mange beskeder gjorde, at hun ikke følte sig så ensom.

Jasmin Gabay opnåede en tredjeplads i 'Den store bagedyst' i 2018, hvor hun fik en tredjeplads. Hun blev slået af den unge Emil Obel.

Året efter deltog hun også ved Dansk Melodi Grand Prix med sangen 'Kiss Like This'. Her nåede hun dog ikke med videre blandt de tre finalister.

I 2020 fortalte hun, at hun skulle giftes, efter at hendes kæreste, Niclas Bardeleben, havde friet til hende på det vaskeri, hvor de havde deres første date.