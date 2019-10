Den tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Tobias Hamann har for nylig udgivet en ny bog, som nu har fået en anmelder til at udtrykke en voldsom kritik.

Bogen 'Arven fra min morfar - to år i Ali Hamanns fodspor' har fået anmelderen Lars Bukdahl fra Weekendavisen op fra stolen.

Anmelderen opfordrer Gyldendal til decideret at trække bogen tilbage, skriver DR.

»Jeg tror aldrig, jeg i en anmeldelse har bedt et forlag om anstændigvis at trække en bog tilbage, men når det gælder Tobias Hamanns 'Arven fra min morfar' (...) har jeg svært ved at se nogen vej udenom,« står der i anmeldelsen.

Tobias Hamann og Timm Vladimir i den DR-programmet 'Den store bagedyst'. Foto: Axel Schütt Vis mere Tobias Hamann og Timm Vladimir i den DR-programmet 'Den store bagedyst'. Foto: Axel Schütt

Kritikken fra Lars Bukdahl lyder blandt andet på, at bogen er forblændet og fortiende.

Bogen handler om Tobias Hammans morfar, der var hypnotisør, hvis rigtige navn var Svend Erik Hamann.

Lars Bukdahl mener, der burde være mere fokus på de 22 seksuelle overgreb, der blev begået over en tiårig periode af Ali Hamann, hvilke han også blev dømt for i 1982.

Og netop kritikken har Tobias Hamann, der vandt den 'Den store bagedyst' tilbage i 2014, nu valgt at reagere på.

»Det er på ingen måde en bog, der forsøger at forsvare min morfar eller hans handlinger. Jeg understreger gang på gang, at han var psykopat og et forfærdeligt menneske, men han indeholdt også nogle gode kvaliteter,« fortæller han til DR.

I samme omgang fortæller Tobias Hamann, at hele præmissen for bogen netop er morfarens overgreb.

Den 31-årige Bagedyst-vinder er dog tilfreds med bogen, der ifølge hovedpersonen selv har opfyldt det, der var meningen med den.

Gyldendal fortæller til DR, at det ikke er en sag for dem, og at de ikke har tænkt sig at tage en bog af hylderne, blot fordi en anmelder ikke kan lide den.