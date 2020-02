Det var en glad Ditte Julie Jensen, som B.T mødte på den røde løber til gallapremieren på ‘The Gentlemen’ i Big Bio i Nordhavn.

Hun havde nemlig sin nye kæreste med under armen for første gang, og det er der en helt særlig grund til.

»Det er svært at holde det hemmeligt, når man går og er så glade,« siger Ditte Julie Jensen og fortsætter:

»Jeg ønsker oprigtigt ikke at gøre et stort nummer ud af det, for det synes jeg ikke, at det er. Men så er der ikke så meget hemmelighedskræmmeri, og så kan vi bare få lov til at lade det være naturligt.«

Vis dette opslag på Instagram Min energidrik Et opslag delt af Ditte Julie (@dittejuliejensen) den 26. Feb, 2020 kl. 8.42 PST

Ditte Julie Jensens kæreste var ikke med, da der blev taget billeder. Men herover kan du se et billede af ham fra hendes Instagram-profil.

Kærligheden har dog ikke altid været på Ditte Julie Jensens side.Hun blev nemlig forladt af sin nu eksmand Marck Topgaard.

De nåede at være sammen i 12 år.

To af årene var som mand og kone.

De blev skilt i 2019, og det var et ret dramatisk brud.

Marck Topgaard delte blandt andet en video på de sociale medier, hvor han smed sin vielsesring i skraldespanden.

Og i september 2019 kom det frem, at Marck Topgaard havde stævnet Ditte Julie Jensen på grund af uoverensstemmelser omkring bodelingen.

Ditte Julie Jensen og Marck Topgaard er forældre til Karla på seks år og Anton på tre år.