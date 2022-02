»Ej, okay. 55 kroner er nok lige i overkanten.«

Sådan lyder det grinende og lettere chokeret fra en af deltagerne i den seneste udgave af 'Den store bagedyst', Johanne Gormsen, da hun ser prisskiltet på en af Københavns mest populære fastelavnsboller.

»Jeg ved ikke helt, om jeg vil sige, at det ligner en fastelavnsbolle,« tilføjer den bageglade fynbo om den dyre fastelavnsbolle fra Andersen Bakery.

»Fastelavnsboller er en af mine ynglingskager, så jeg kan godt forstå, at folk er oppe at køre over dem, men at det skal være så dyrt, det er ret vildt.«

Hun mener, at en mere rimelig pris ligger på 30 kroner. Det er heldigvis også nogenlunde, hvad prisniveauet ligger på i hendes hjemby Odense, hvor hun har smagt et bredt udvalg af fastelavnsboller.

Her guider hun dig til den bedste fastelavnsbolle i Fyns hovedstad, hvor den højeste pris lyder på 39 kroner.

Spændingen er stor, da Johanne Gormsen skal smage Lagkagehusets fastelavnsbolle med kaffe og saltkaramel. Selvom hun elsker kaffe, er hun bange for, om den bliver for tung.

»Altså den har en ret god smag af kaffe, men det er ikke min yndlings, og så kan jeg ikke helt smage karamellen,« siger hun, efter at have smagt fastelavnsbollen fra Lagkagehuset.

Prisen på fastelavnsbollen, der godt kunne bruge lidt mere saltkaramel, er 33 kroner. Bollen lander på en sidsteplads blandt de fem fastelavnsboller, Johanne Gormsen selv har udvalgt.

»Vild nok smag – den er godt nok tung,« siger den unge 'Bagedyst'-deltager om fastelavnsbollen med skildpaddesmag fra Fru Lund.

På trods af bollens tunghed så synes hun dog, at det er en god fastelavnsbolle. Især på grund af den lave pris på 30 kroner – der er feltets billigste. Samlet lander Fru Lund-bageren på en delt tredjeplads.

Det er, selvom Johanne Gormsen har et stærkt tilhørsforhold til Fru Lund, som hun har hentet morgenbrød hos med sin far hver weekend, da hun var yngre.

»Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg kan lide den,« siger Johanne Gormsen, der dog hurtigt irettesætter sig selv.

»Jeg kan godt lide den, men jeg ved ikke, om jeg synes den smager af fastelavnsbolle,« lyder det fra 'Bagedyst'-deltageren om Mr. Torps fastelavnsbolle med æble i wienerbasse-form.

Den lidt anderledes fastelavnsbolle lander Mr. Torp på en delt tredjeplads, selvom det er testens dyreste til 39 kroner.

»Uhhmm. Den smager ret godt og er meget luftig,« siger Johanne Gormsen om fastelavnsbollen fra Rise's Brød med stikkelsbær og Sarah Bernhardt.

Rise's er normalt 'Bagedyst'-deltagerens foretrukne bager i Odense, men en af hovedårsagerne til, at bageren ikke lander på førstepladsen i denne omgang, er, at hun er i tvivl om, hvor bageren har gjort af Sarah Bernhardt-delen i fastelavnsbollen.

»Flødeskummet ude i siden smager måske lidt af Sarah Bernhardt, men mest bare af hvid chokolade, synes jeg. Det har en speciel smag,« siger fynboen, der dog synes, at bollen – der koster 32 kroner – er et godt valg.

»Den er virkelig god og meget syrlig på den rigtige måde,« udbryder Johanne Gormsen, da hun sætter tænderne i Wendorff-bagerens bud på en fastelavnsbolle.

Fastelavnsbollen med citron er noget utraditionelt baseret på vandbakkelse. Og selvom fynboen er glad for fastelavnsboller, så får Wendorff førstepladsen, på trods af at bollen ikke helt smager af klassisk fastelavnsbolle.

»Den vil jeg helt klart anbefale,« understreger Johanne Gormsen, der også hæfter sig ved, at testens bedste fastelavnsbolle også er den billigste med en pris på 30 kroner – ligesom bollen fra Fru Lund.