Vinderen af Den Store Bagedyst 2015 Liv Martine Hansen skrev for få dage siden et hudløst ærligt opslag på sin Instagram-profil.

'Jeg ligger her i min seng med hjertebanken, tårer i øjnene og uro i maven,' starter hun med at skrive i opslaget.

Liv Martine Hansen fortæller, at hun har fået fremsendt nogle screenshots fra det sociale medie Jodel, hvor folk helt anonymt kan skrive alt mellem himmel og jord.

Og netop det er årsagen til, at hun er gået til tasterne.

'... her til aften har jeg fået nok. Jeg har fået nok, fordi jeg modtog nogle screenshots omkring min hud.'

Det er ikke pæne gloser, som hun har fået med på vejen af Jodel, som du kan se et uddrag af her.

Virkelig klamt, at hun piller i sin hud samtidig med, at hun står med fingeren nede i en kagedej.

Jeg vil så gerne følge med i 'Kagetid', men jeg kan simpelthen ikke se på hendes ansigt.

Hun piller sig i ansigtet i samtlige stories. Det er virkelig ikke rart at se på.

Derfor kommer hun med en opsang til alle de mennesker, der har skrevet grimt om hende.

'Tror I selv, at jeg er stolt af hvordan min hud ser ud? Tror I ikke, at jeg hver dag kæmper med at være ligeglad og filme præcis hvordan jeg ser ud. Tror I ikke jeg ville ønske at min hud bare var fuldstændig fejlfri! Fuck jo, men sådan er det bare ikke!! Og ved I hvad, jeg NÆGTER at tage makeup på for, at tilfredsstille nogle af jer, fordi I mener det er uhygiejnisk!'

'Hvordan kan I dog finde på, at sige, at fordi jeg har uren hud, så er jeg uhygiejnisk. Der stod sågar, at jeg ikke burde filme mig selv inde på @kagetid med den hud jeg har, og at nogen af jer ikke kunne holde ud at se på mit ansigt.'

Liv Martine Hansen skriver, at hun selv troede, at hun var rimelig hårdfør og anser sig selv for at have et fantastisk selvværd.

'Men den her, den ramte mig, så jeg blev ægte ked af det.'

Hun bruger opslaget som en opfordring til andre folk på de sociale medier, der også døjer med deres hud.

Lad være dække jer til med makeup!! Lad ikke andre bestemme, fordi der er INTET forkert i at have uren hud! Og I skal vide en ting. Jeg fortsætter med at handle uden makeup, gå i bio uden makeup, lave stories uden make up, fordi det er mig!'

Til DR siger hun blandt andet, at hun lavede opslaget til sine følgere, der måske ikke har samme selvværd som hende selv.

Men hun synes i udgangspunktet ikke, at det er den anonyme Jodel-app, der er problemet.

»Det er jo ikke appens skyld. Det er de mennesker, der sidder og skriver tingene, der er feje. De står ikke til ansvar for det, de skriver. Og jeg forstår ikke, hvad de får ud af det. Jeg ved ikke, hvad det skal gøre godt for,« siger hun.