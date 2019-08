'Bagedyst'-vinderen kom til at lytte til de forkerte, og det gik udover hendes søn.

Der er ingen tvivl om, at ‘Bagedyst’-vinderen Annemette Voss er mor med stort M, og hun er med tre drenge efterhånden ret garvet i gamet at være forælder.

Alligevel må hun nu krybe til korset og indrømme, at hun har dummet sig.

'Jeg begik for nylig den kæmpe fejl – og ja, den var virkelig kæmpe og har kostet os dyrt som familie – at lytte til en mindre procentdel af mine læsere. Ofte lytter jeg til mine læsere, så der er intet nyt i det. Jeg kan også finde på at tage et godt råd til mig, fordi det ‘taler til mig’, selvom alle andre i samme debat måske er lodret uenige,' skriver Annemette på sin blog og fortsætter:

'Men denne gang, følte jeg altså, at der var god grund til at lytte til de par kommentarer og privatbeskeder, jeg havde fået om pågældende emne. De stak nemlig direkte ned i en lille nagende og spirende følelse i mig, der var begyndt at vokse sig større, som handlede om, at jeg følte mig som en fejlede og dårlig mor (og hvem gider det!), hvis ikke jeg snart tog ansvar.'

Det var et helt forkert valg

For nogle måneder siden begyndte der nemlig at tikke beskeder ind i Annemettes indbakke, hvor flere følgere påpegede, om ikke snart 3-årige Luca skulle til at smide sin ble og sin sut. Selvom hun godt ved, at hun ikke burde lade sig påvirke af kommentarerne, så kunne hun ikke lade være med at tage det til sig.

Derfor kastede hun sig for to måneder siden ud i projekt “stop med sut og ble”, men det blev ikke en succes.

'Med Luca har det været et helt forkert valg, at lytte til mine læseres gode råd. Han var slet ikke klar. Jeg skulle have kigget på og lyttet til mit barn fremfor andre menneskers ord og mit eget behov for at fremstå som en ansvarlig mor. Det forstår jeg nu,' skriver Annemette på bloggen og fortsætter:

'Luca kunne slet ikke finde ud af det. Det koksede fuldstændigt. Han blev bare så forvirret omkring hele projektet, og udviklede faktisk en reel angst for at ‘lave stort’, hvilket jo er totalt synd for ham. Det blev til utallige mislykkede forsøg og ret meget tøj, der simpelthen er endt i skraldespanden pga. uheld. Og sutten blev pludselig endnu mere nødvendig, fordi han følte så stor utryghed omkring hele situationen. Lille pus.'

Derfor måtte Annemette og manden Mickey kigge hinanden dybt i øjnene og erkende, at de havde begået en fejl, hvorefter de sadlede om.

Så nu får Luca atter lov til at bruge sut og ble, og så regner de med, at han på et tidspunkt vil vise tegn på at være klar til næste skridt. Alt imens opfordrer ‘Bagedyst’-vinderen sine følgere til at kigge på deres barn og lytte til egen mavefornemmelse fremfor at lytte til andre.

