Tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Annemette Voss indrømmer, at hun gik på date for at gøre sin eksmand jaloux.

»Jeg siger ikke, at i krig og kærlighed gælder alle tricks,« siger tv-kendissen og fortæller, at det endte med, at manden, hun gik på date med, blev hendes store kærlighed.

Det var lige efter, at hun på tv havde stået triumferende med trofæet, som vinder af bagedysten, at hun valgte at forlade sin eksmand.

Derefter valgte hun at gå på et datingsite, hvor hun fik en masse henvendelser. Kun en af dem virkede interessant, fortæller hun i mandagens afsnit af 'Til middag hos.'

Hun har gæsterne komiker Dan Andersen, reality-kendis Jackie Navarro og tidligere fodboldspiller Allan Nielsen på besøg, og her lukker værten op for fortællingen om sin eksmand og hendes nuværende mand.

»Jeg tænkte bare, at hvis jeg nu datede en eller anden mand, så kunne mit lille meget forsmåede, ynkelige hjerte, som bare lå og græd snot måske gøre min eksmand lidt jaloux,« lyder det fra tv-værten og bagekendissen.

Det viste sig dog, at hun fik meget mere ud af sin date, end hun måske lige havde regnet med.

For manden, som hun mødtes med, den eneste, der havde vakt hendes interesse på datingsitet, viste sig at have noget helt særligt.

Voss fortæller, hvordan hun umiddelbart tænkte, at han var lidt fjollet, fordi han drak minimælk i sin latte.

Det vakte dog bagedamens interesse, da han slet ikke tog notits af hendes kommentarer.

Hun er første vært i denne uges 'Til middag hos.' Det er den sidste uge i denne sæson, at programmet bliver sendt.

Man kan følge med i aftenens program klokken 18 mandag.