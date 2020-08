'Bagedyst'-vinder Annemette Voss Fridthjof led af bulimi som teenager. Som voksen har hun lært at have fokus på både mental, fysisk og social sundhed.

Hvad er sundhed for dig?



»Det handler mest om at hvile i tilværelsen. Altså at have det godt med at være der, hvor man er. Både fysisk og mentalt. Først når man har det godt, kan man ændre noget ud af kærlighed til sig selv, hvis man gerne vil det. At have det godt og føle sig sund er ikke nødvendigvis det samme, som at man ikke gerne vil skabe ændringer. Jeg arbejder med tre begreber, og jeg vil helst have balance på mindst to ud af tre: mental, fysisk og social sundhed.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?



»Meget. Jeg var forholdsvis usund både fysisk og mentalt i mine teenageår, hvor jeg led af bulimi i et par år. Dengang arbejdede jeg kun med sundhed som et fysisk symbol. Som noget, man kan se og måle og veje. Sådan fungerer sundhed slet ikke for mig længere. I dag aktiverer jeg min sunde fornuft i stedet for at tænke for meget over tingene. Da jeg var teenager, tænkte jeg alt for meget over sundhedsbegrebet.«

Hvad har du altid i dit køleskab?



»Smør, mini- og sødmælk, fløde og æg. Nok mest på grund af mit arbejde – jeg skal altid lige kunne bage ét eller andet. Men jeg gider virkelig ikke spise brød uden smør på. Så smør er ret afgørende. Jeg har også altid mange grøntsager og gerne også en masse bær. Og danskvand!«

Hvilken vane vil du helst ændre?



»Jeg vil gerne drikke mere vand. Det er jeg ikke halvt så god til, som jeg godt gad. Jeg drikker generelt for meget kaffe og for lidt iskoldt vand. Det forsøger jeg altid at ændre på. Det er, som om det bare ikke rigtig lykkes. Men det skal nok komme. Jeg gider ikke stresse mig selv over det.«

Hvornår føler du dig mest sund?



»Jeg føler mig sund og føler stort velvære i naturen, og derfor elsker jeg virkelig også at bade i havet. Jeg bader hele året rundt. Og når vejret er til det, løber jeg gerne en tur udenfor i skoven. Men faktisk kan sådan en tur på løbebånd med kilometertæller også noget. Jeg kan godt lide den der konkurrence, jeg kan have kørende mod mig selv på løbebåndet. Men jeg føler mig ikke sund, mens jeg løber – der føler jeg mig faktisk irriteret, for jeg er egentlig ikke vild med at træne. Men efter løbeturen får jeg det vildeste sundhedsrush.«

BLÅ BOG Annemette Voss Fridthjof, 36 år.

Kogebogsforfatter, foredragsholder, blogger og vinder af 'Den store bagedyst' i 2013

Gift med Micky Fridtjof

Mor til Hugo-Sander og Ferdinand, som hun har fra et tidligere ægteskab, og til Luca, som hun har med sin nuværende mand, Micky

Artiklen er leveret i samarbejde med Alt for damerne.