Bagedyst-vinder og tv-vært er bare nogle af mange titler, som Annemette Voss kan tage på sig, men for nu er det slut med at interviewe gæster i studiet.

»Jeg er da ærgerlig over, at jeg ikke skal fortsætte,« siger hun om sit farvel til værtsrollen.

Hun har været vært på programmet 'Sådanmark', som bliver sendt på TV 2-regionerne. Det stopper fra midten af januar.

»Jeg er ærgerlig over det, og jeg vil gerne have en karriere i tv fremadrettet,« siger hun om sit farvel til værtsrollen.

Annemette Voss fra 'Den store bagedyst' 2013 i sin stue. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Annemette Voss fra 'Den store bagedyst' 2013 i sin stue. Foto: Katrine Emilie Andersen

Hun håber på, at et lignende drømmejob dukker op på et tidspunkt.

Kage-kendissen kommer dog ikke til at kede sig, for hun skriver kogebøger, og så står hun bag en populær livsstilsblog.

»Min blog alene er et fuldtidsarbejde, så jeg har masser at lave. Når det nu skal være, så glæder jeg mig til at kunne give den mere opmærksomhed.«

Desuden spår Annemette Voss, at hun kommer til at holde kontakten med sine kollegaer fra 'Sådanmark', som hun synes godt om.

»Det har været en god tid - faktisk lidt af en drømmestart. Der var en masse kloge mennesker, som jeg lærte en masse af,« siger hun.

På sin blog har hun dog løftet sløret for, at man skal kunne holde tungen lige i munden i medieverdenen.

I starten af december skrev hun et indlæg, hvor hun gik i dybden med de erfaringer, hun har gjort i sin karriere.

Blandt andet fortæller hun om et møde med en anden unavngiven person fra den sociale medieverden, hvor det gik op for hende, at de havde forskellige udgangspunkter for sammenkomsten.

»Jeg opdagede, at agendaen egentlig blot havde været, at vi skulle dele følgere med hinanden,« skriver hun og tilføjer, at hun havde håbet på en dybere relation.

Netop de seriøse emner er det, hun holder af ved bloggen.

Hun har også været på YouTube, hvor der var et yngre publikum, men nu er hun glad for at skrive om emner med mere mening.

»Det er mest voksne kvinder, som læser min blog - en lidt tungere målruppe. Jeg synes, det er spændende at finde ud af, hvad der optager dem. At se, om det også er noget, der optager mig.«