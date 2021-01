Frederikke er for nylig blevet diagnosticeret med ADHD, og det har givet hende en god afklaring på, hvorfor folkeskoletiden var så svær for hende.

I Heartbeats-podcasten ‘Rejsen‘ fortæller 2019-vinderen af ‘Den store bagedyst’ Frederikke Legaard, at hun er blevet diagnosticeret med ADHD, efter hun i foråret gik til lægen med stress-symptomer. Det skriver Realityportalen.

»Så har jeg bare været et langt forløb igennem og er faktisk blevet udredt tre gange, fordi der har været tvivl om, hvorvidt det var en ordentligt udredning, og om jeg havde det og ind og ud. Det har faktisk været rigtig op ad bakke,« forklarer Frederikke i podcasten.

Hun tager ikke sin ADHD-diagnose som noget negativt, og tværtimod har det givet hende en god afklaring på, hvorfor hun er, som hun er, og hvorfor hun havde det så svært i folkeskolen, hvor hun ofte havde problemer med at koncentrere sig og blev sendt udenfor døren.

»Jeg har altid tænkt, at ja, ja, hvis det er det, der giver mig lidt krudt i røven og gør, at der er gang i den, så er det da meget positivt. Men så fik jeg lige snakket lidt mere om det, og fandt ud af, at de benspænd jeg har i hverdagen, som er mere lavpraktiske, egentligt også har noget med diagnosen at gøre. Og dem kan jeg ligesom blive opmærksom på, ikke bare er mig, der er en idiot, men det er fordi, min hjerne har det lidt svært ved nogle ting,« fortæller hun.

Dropper medicinen

Der findes forskellige typer af medicin, som kan hjælpe folk med ADHD, men Frederikke har fundet ud af, at hun ikke synes, hun gavnes af medicinen, og hun har derfor helt droppet den.

»Jeg har lige gået igennem en lang periode, hvor jeg har prøvet at spore mig ind på noget medicin for at medicinere det, og jeg har afprøvet fire forskellige typer ADHD-medicin og er nu ikke på nogen af dem, fordi jeg fik ikke de der impulser, som jeg bruger i mit arbejde, som gør, at jeg får de idéer, jeg får,« forklarer Frederikke i podcasten.

Hun fortæller, at hun til gengæld blev mere organiseret og ryddelig af medicinen, men at hun fik ikke gjort de ting, hun fandt spændende og som gjorde hende glad, og derfor var det ikke dét værd.

