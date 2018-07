De blev veninder, efter de havde deltaget i det populære tv-program 'Den store bagedyst', og sammen skrev de en kagebog og startede en YouTube-kanal. Men nu er det slut.

Annemette Voss, der vandt 'Den store bagedyst' for fem år siden, og Ditte Julie Jensen, der medvirkede i programmet to år senere, har afbrudt deres samarbejde. Det fortæller de til Ekstra Bladet, som tidligere på ugen mødte dem begge på den røde løber i forbindelse med gallapremieren på filmen 'Mamma Mia' - hvor de var mødt op uafhængtigt af hinanden.

»Det var ikke et godt samarbejde, men du får ikke mere at vide af mig - der er ikke mere at sige,« fortæller Annemette Voss, der i dag blandt andet arbejder som blogger og tv-vært, og siger, hun tror, den pæne historie er, at 'det er det'.

Da Ekstra Bladet efterfølgende spurgte Ditte Julie Jensen, der nu arbejder som tv-kok for produktionsselskabet Metronome, forklarede hun, at de to havde stoppet samarbejdet, da deres forretninger skulle 'hver til sit'.

De to udgav sammen bogen 'Kagemagi' for to år siden. I den forbindelse fortalte Annemette Voss, at de var blevet veninder, efter de havde mødt hinanden under det populære bageprogram.

»Ditte og jeg mødtes til casting på 'Den store bagedyst 2013'. Hun blev valgt fra, men jeg tror kun, det skyldtes, at vi lignede hinanden for meget, og de skulle kun bruge én af vores slags,« forklarede hun dengang.

To år senere stillede Ditte Julie Jensen op igen og kom med i programmet, hvor hun nåede til semifinalen.