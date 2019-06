Det var tale om en forkert formulering.

Sådan lyder forklaringen søndag fra den tidligere vinder af 'Bagedysten' - Tobias Hamann - efter han forleden blev udsat for en såkaldt 'shitstorm' i forbindelse med et billede, han havde delt på Instagram.

Vindene til shitstormen begyndte at blæse, efter han delte et billede, som var en reklame for møbelfirmaet Formel A.

På billedet havde han iført sig en kjole, og i teksten skrev han blandt andet:

' (...) det er mig en gåde, hvordan jeg kunne ende som appelsinjonglerende trans i min kærestes blomstrede sommerkjole. Måske fordi farverne passede så godt sammen, måske pga. den frie tid, vi lever i.'

Netop hans brug af ordet 'trans' fik mange op i det røde felt, og både Formel A og designeren bag sofaen, Amanda Lilholt, tog skarp afstand fra reklamen.

Kort tid efter oplyste møbelfirmaet, at man 'med øjeblikkelig virkning opsagde samarbejdet med Tobias Hamann'.

Søndag formiddag har den tidligere 'Bagedyst'-vinder og tv-vært delt et nyt billede på Instagram, hvor han undskylder for brugen af ordet 'trans':

'Jeg slettede forleden et post, fordi nogle følte sig krænket over, at jeg skrev, jeg følte mig som en trans, fordi jeg iførte mig en kjole,' skriver han og fortsætter:

'Jeg erkender, at det var forkert formuleret. Undskyld. Det at være transkønnet er jo, når ens kropslige køn ikke afspejler ens hjernes eller hjertes køn og har således intet at gøre med en beklædningsgenstand. Jeg skulle have skrevet transVESTIT i stedet for. Seks bogstaver fra at være rigtig godt.'

På Instagram er brugerne i kommentarsporet under billedet splittede over undskyldningen:

'Måske skal du bare ikke sige mere. En almindelig undskyldning havde nok været bedre. Lige nu virker det som om, du træder mere og mere i spinaten for hvert billede,' skriver en bruger, mens en anden skriver:

'Seriøst, folk burde virkelig tage sig sammen og stoppe med at føle sig så krænkede hele tiden. Jeg synes, dit kjole/sofa-billede forleden var fantastisk, og jeg skraldgrinede!'

Selv slutter Tobias Hamann sit nye opslag med at skrive:

'God søndag derude fra en ciskønnet, som time for time får større forståelse for mennesker med en non-binær kønsopfattelse.'

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Tobias Hamann, men det har ikke været muligt.