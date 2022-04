'Den store bagedyst'-stjerne Tobias Hamann-Pedersen kan måske snart ses på de skrå brædder.

Han er nemlig for nylig blevet kontakt af nogle professionelle teaterfolk, der var faldet over en video på hans Instagram-profil.

Og her opdagede de et skjult talent hos den 33-årige konditor, fortæller han til Her & Nu.

»Det har jeg ikke prøvet før, så det skal jeg da prøve,« tænkte Tobias Hamann-Pedersen, der derfor takkede ja til at gå til casting.

Ifølge tv-stjernen var folkene bag musicalen faldet over en gammel Instagram-video fra marts 2018, hvor han synger Lana Del Rey-hittet 'Born to Die', mens han spiller guitar til.

De bad ham derfor øve en tre sider lang monolog, som han fremførte ved castingen.

Til gengæld skulle han hverken synge eller danse, fortæller han til ugebladet.

Om Tobias Hamann-Pedersen får rollen og dermed skal spille køkkenchef i den endnu hemmelige musical, må tiden nu vise.

I mellemtiden kan man opleve hans sangstemme i den omtalte video herunder:

