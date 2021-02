»Hvem er jeg egentlig selv, når jeg siger ja til sådan noget?«

Det spørgsmål stillede Tobias Hamann sidste år sig selv, efter han havde takket ja til at være med i et nyt Discovery-program. Han fortrød det nærmest allerede.

Alligevel drog han sammen med en flok andre kendisser afsted mod en til lejligheden oprettet kaserne på Bornholm for at deltage i optagelserne til 'Stjerner i trøjen'.

Og det skulle vise sig, at de skeptiske tanker, han havde gjort sig om programmet, ville blive gjort til skamme.

»Det underlige er, at jeg tænkte, at det var et realityprogram, som jeg nærmest fortrød, jeg havde meldt mig til, da jeg havde sagt ja. Jeg vidste ikke, hvad det gik ud på, hvordan det ville ende eller noget som helst. Hvem er de her mennesker, og hvem er jeg egentlig selv, når jeg siger ja til sådan noget?«

»Men det har bare givet mig sindssygt meget at være med,« forklarer den tidligere 'Den store bagedyst'-vinder.

I programmet dyster han i militære rammer mod 11 andre kendisser om at gennemføre et utal af benhårde øvelser.

Der er befalingsmænd, skemaer, sovesale, og det hedder 'javel, hr. kaptajn', når en ordre bliver givet.

Netop dét gjorde oplevelsen 'virkelig ægte', fortæller Tobias Hamann.

»Jeg vil gerne understrege, at det er en af de sygeste oplevelser, jeg har haft. Det kan godt være, at det lyder helt off at sige om et realityprogram, men det har været en kæmpe oplevelse.«

32-årige Tobias Hamann fremhæver flere ting, der overraskede ham ved programmet. Heriblandt hans egen kunnen.

»Jeg vidste heller ikke, at jeg kunne finde ud af at bage kager, da jeg meldte mig til 'Den store bagedyst'. Jeg kan godt lide, at udfordringen er lige præcis stor til, at man tør og alligevel frygter det.«

Allerede i første afsnit kommer Tobias Hamann godt fra start. Manden, der hovedsageligt er kendt for at bage kager, tæver mildest talt de andre i både coopertest og styrkeøvelser.

Han er – til sin egen overraskelse – de andre overlegen.

»Det havde jeg overhovedet ikke regnet med, at jeg ville være. Jeg ved sgu ikke lige, hvad der skete. Det var fedt.«

»Jeg havde på ingen måde regnet med, at jeg ville klare mig så godt i styrkeøvelserne. Men der gik bare et eller andet igennem mig. Når jeg bliver sat op ad en ribbe, så stopper jeg ikke, før mine ben kollapser. Jeg er rent psykisk ret god til at blive ved, så længe det kræver. Jeg giver ikke op.«

Det er tydeligt at høre, at Tobias Hamann er konkurrencemand med stort K. Både når det gælder kager og armstrækkere.

Men han er også en social mand. Og netop fællesskabet fyldte meget på turen. Faktisk langt mere end forventet.

»Jeg får næsten kuldegysninger, når jeg skal tale om det. Jeg ved ikke, om det er, fordi mine forventninger til fællesskabet ikke var vanvittigt høje. Man kan ikke forberede sig på et fællesskab. Det skal skabes og ske naturligt.«

»Jeg tror ikke, jeg forventede, at det ville være noget særligt, men det viste det sig meget hurtigt at være. Man kommer rigtig tæt på folk på en måde, jeg ikke er vant til. Det der med at vågne i samme rum, gå igennem de samme øvelser og få det samme at spise tre uger i streg gør bare noget for måden, man bliver forbundet til hinanden på.«

Adspurgt, hvad han så til syvende og sidst endte med at vægte højest – fællesskab eller konkurrence – svarer han:

»Jeg vil gerne være en god kammerat og have nye venskaber, men når man bliver sat i konkurrence med nogle, handler det om at klare sig godt. Jeg giver mig 100 procent. Sådan har jeg det bedst med mig selv.«

»Jeg vil sige, at jeg vægtede begge dele lige højt, men der var no mercy, når vi skulle dystede mod hinanden.«

Med personlige sejre og nye venskaber i rygsækken er Tobias Hamann glad for, at han trods skepsis takkede ja til udfordringen. Den ville han ikke være foruden.

»Det er rart at blive testet uden virke- og hjælpemidler. Du er der bare. I din uniform. Og hvad kan du så?«