Den store bagedyst-finalist Jasmin Gabay fundet en mand, som både er ‘drøndejlig’ og ‘god med hendes søn’.

Det skriver den 30-årige kvinde på Instagram, hvor hun også deler et sødt billede af sig selv og kæresten, der kysser.

'Når man finder noget godt er det om at holde fast. Så det gør jeg - med begge hænder,' skriver hun i opslaget.

Her fortæller hun, at kæresten Niclas Bardeleben fungerer ekstremt godt sammen med hendes søn Jonathan, og at han desuden selv har børn med ind i forholdet.