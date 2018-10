Det er bestemt ikke meget kage-erfaring, som Kristoffer har bag sig.

Kristoffer Pedersen fra ‘Den store bagedyst’ har fuld fart på. Han er elitesportsudøver i atletik, spiller på flere forskellige instrumenter, og så har han tilmed tid til at bage flotte kager.

Selvom man skulle tro, at det havde taget Kristoffer mange år at dygtiggøre sig i sine interesser, er historien en helt anden. Midtjyden fra Silkeborg, har nemlig kun dyrket atletik gennem de sidste fire år, hvor han har boet på Østerbro, ligesom han også først rigtig begyndte at bage under optagelserne til ‘Den store bagedyst’.

»Jeg har det med at finde ting, jeg synes, der er fede og så begynde at dyrke det helt vildt. Jeg sætter alt ind på at blive dygtig til det. Jeg kan slet ikke lade være,« forklarer 27-årige Kristoffer, der ved siden af alle sine interesser læser Film- og medievidenskab på Københavns Universitet. Interessen for at bage kom pludselig til ham få måneder før, ‘Den store bagedyst’ skulle optages, og derfor lagde det også et stort pres på ham, da han mod forventning blev valgt til programmet.

»Det hårdeste for mig har været al den tid, jeg skulle bruge, fordi jeg har haft et rigtigt vagt udgangspunkt med meget lidt erfaring. Så jeg har både skullet sætte mig ind i, hvilke teknikker der er, samtidig med at jeg har skullet øve mig og så oveni lige finde på mine egne opskrifter,« smiler Kristoffer.

Mors dreng

Kendetegnet ved den kageglade sportsmand er, at han altid tør kaste sig ud i nye ting, og han er ikke i tvivl om, hvor den egenskab kommer fra.

»Min mor har altid sagt, at hvis jeg fandt noget spændende, skulle jeg bare undersøge det til bunds. Hun har inspireret mig meget og opfordret mig til at forfølge mine drømme, uanset hvad de måtte være, lyder det eftertænksomt fra Kristoffer. Hans drøm om at dyrke konkurrenceløb har medført blandt andet en bronzemedalje i 100-meter stafetløb, mens den nyopståede interesse for bagning bestemt er kommet for at blive.«

»Jeg er blevet bidt af at bage og gør det stadig meget. Når jeg ser programmerne nu, så kan jeg godt blive helt irriteret over, at jeg gør tingene på forkerte eller åndssvage måder, fordi jeg jo ikke vidste bedre dér,« griner Kristoffer og fortsætter:

#Jeg håber, at jeg kan få en fremtid inden for bagning. Jeg synes, at det kunne være fedt at åbne et sted med kager. Jeg vil gerne mange ting og har mange interesser, og det kunne være fedt, hvis jeg bare kunne kombinere nogle af dem, så jeg kunne få lov at arbejde med mine hobbyer,« lyder det håbefuldt fra amatørbageren.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk