Der er godt nyt på kærlighedsfronten for den tidligere 'Store Bagedyst'-deltager Ditte Julie Jensen, der sidste år var gennem et yderst offentligt brud med sin eksmand, Marck Topgaard.

Hun har nemlig fået sig en ny kæreste.

Det skriver Se og Hør, der mødte Ditte Julie Jensen mandag aften i CinemaxX i København, hvor der var premiere på filmen 'Birds Prey'.

»Jeg har fundet mig en kæreste. Det er ikke nogen, man kender, men jeg nyder ham lidt i stilhed. Vi har kendt hinanden længe, men ikke på den måde,« sagde Ditte Julie til ugebladet og afslørede, at parret har været kærester i 'en måneds tid'.

Bruddet mellem Ditte Julie Jensen og Marck Topgaard i april sidste år blev ret dramatisk, da Marck Topgaard blandt andet delte en video på sociale medier, hvor han smed sin vielsesring i skraldespanden.

Ditte Julie Jensen fortalte senere til B.T., at hun havde svært ved at håndtere, at bruddet blev så offentligt.

»Jeg er ikke vred på min eksmand. Det er bare underligt, at det hele er så offentligt. En skilsmisse er enormt følsom,« forklarede hun.

Til Se og Hør fortæller den tidligere Bagedyst-deltager, at hendes nye kæreste er selvstændig og iværksætter.



Hun fortæller endvidere, at parret tager tingene stille og roligt, men at han 'har fejet benene væk under hende', og at det netop er hendes brud med eksmanden, der har medført, at hun gerne vil holde det nye forhold mere privat.