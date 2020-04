Vinder af 'Den store bagedyst' Liv Martine kan andet end at bage flotte kager, nu lancerer hun også en ny tøjkollektion.

Om kun fire dage er det muligt at købe tøj lanceret af ‘Bagedyst’-vinder Liv Martine. Det er nemlig ikke kun kager, den storsmilende blondine elsker.

»Hvem har ikke altid drømt om at have sin helt egen tøjkollektion? Det har jeg i hvert fald, og så i samarbejde med en af mine bedste veninder Astrid Ingemann. Hvor heldig kan man lige være?,« skriver Liv i et opslag på Instagram, hvor hun præsenterer en af de kjoler, der vil være blandt kollektionen.

Astrid Ingemann har tøjmærket BYIC, der sælges både i butik og webshop, og det er i denne webshop, at Liv og Astrids kollektion kommer til salg.

»Kollektionen er kun til webshoppen, da butikken er lukket på grund af corona,« siger Liv til Realityportalen.

Liv og veninden Astrid har sammen designet tøjet, der bliver lanceret den 30. april kl. 17.00.

»Tøjet er designet, så det fremhæver kvindens smukke former, og kollektionen består primært af design i bomuld og viscose, da jeg selv er bevidst om at gå i tøj, der er behageligt, fortæller Liv, der også kan afsløre, at der er tale om en sommerkollektion i limited edition, som kun vil være mulig at købe denne ene gang.«

Liv har designet to særlige styles, som hun kalder for Agnes og Agnete.

»Jeg glæder mig så meget til at vise jer resten. Kollektionen er blevet endnu vildere, end jeg turde drømme om.«

Hvad prislejet for tøjet ligger på, bliver afsløret på Livs Instagram den 30. april.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: