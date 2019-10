Du kender formentlig Iben Devantie fra 'Den store bagedyst', hvor hun i 2016 med sin fængslende latter spredte godt humør i bageteltet .

Men nu fortæller den i dag 43-årige kvinde, at der også har været tidspunkter i hendes liv, hvor hun ikke har grint. I mange år kæmpede hun nemlig med sin vægt.

Da den kun halvanden meter høje kvinde var allerstørst, blev hun konfronteret med tallet 105, når hun stillede sig på badevægten. Det var i 2014, da hun var højgravid med sønnen Sigurd.

»Jeg tænkte: Det er allersidste gang, der er et trecifret tal på min badevægt. Hold nu kæft,« fortæller Iben Devantie, da B.T. fanger hende på telefonen.

Sådan så Iben Devantie ud, da hun i 2014 netop var blevet mor og vejede 105 kilo. Vis mere Sådan så Iben Devantie ud, da hun i 2014 netop var blevet mor og vejede 105 kilo. Da Iben Devantie var højgravid, fortalte fødselslægen hende, at hun formentlig havde 20 kilo væske i kroppen. Vis mere Da Iben Devantie var højgravid, fortalte fødselslægen hende, at hun formentlig havde 20 kilo væske i kroppen.

Selvom stemningen under interviewet er let og fyldt med grin, er Bagedyst-deltagerens fortælling ikke uden alvor.

For selvom fødselslægen forsikrede hende om, at vægten nok skulle falde efter fødslen, var Iben Devantie fortvivlet.

»Jeg var holdt op med at se mig selv i spejlet.«

Efter fødslen raslede kiloene rigtig nok af frisøren. For som hun siger: Amning er den bedste kur. Hun røg ned på en kampvægt på 78 kilo. Og så gik hun i stå. Det var også den vægt, hun lå på, da hun i 2016 deltog i ‘Den Store Bagedyst’.

Således så Iben Devantie ud, da finalen i 'Den store bagedyst 2016' blev vist til et arrangement i Absalons Folkehus på Vesterbro i København. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Således så Iben Devantie ud, da finalen i 'Den store bagedyst 2016' blev vist til et arrangement i Absalons Folkehus på Vesterbro i København. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det var derfor heller ikke helt uden forbehold, hun satte sig ned og så med, da det første afsnit løb over skærmen.

»Jeg skulle lige tankemæssigt sige til mig selv, at det altså var sådan, jeg så ud. Men det gjorde jeg hurtigt. Værre var det med dem, der ikke havde set mig i 20 år. ‘Hold kæft, hun er blevet stor’, må de have tænkt.«

Under 'Den store bagedyst' tabte Iben Devantie sig fire kilo, og i de kommende år lå hendes vægt stabilt omkring de 74. Noget skete dog, da hun i februar i år fik diagnosticere​t type 2-diabetes.

»Så kunne jeg gå hjem og tygge lidt på den. For hvad så nu?«

Der er sket meget, siden den i dag 43-årige kvinde tonede frem på skærmen i 2016. Vis mere Der er sket meget, siden den i dag 43-årige kvinde tonede frem på skærmen i 2016.

Diagnosen skulle vise sig at kickstarte det vægttab, der de seneste år havde været på hold, og i dag undgår Iben Devantier de kulhydrater, der ikke kommer fra grøntsager. I hvert fald for det meste.

For hun er ikke fanatisk, understreger hun flere gange under interviewet.

»Til fødselsdagsfester undgår jeg kage og boller, men hvis der er bryllup eller en rund fødselsdag, spiser jeg med. Så har jeg en nydelsesdag,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg bruger ikke ordene ‘synd’ og ‘cheat meal’. Det er for negativt og får folk til at føle, at de gør noget forkert. Men det gør man jo ikke. Det gælder bare om at sige nej tak på de rigtige tidspunkter.«

Iben Devantie fortæller, at det er vigtigt for hende at understrege, at hun ikke er på kur. Hun har lagt sin livsstil om. Og det har virket.

I dag kan hun tydeligt se, at vægten viser et noget lavere tal end tidligere. Men det er faktisk ikke vægten, hun har brugt som pejlemærke for sit vægttab. Det er hendes tøj.

Derfor fik hun da også noget af en brat opvågning, da hun for nylig skulle købe en bluse. Hun stod med en medium i hånden, da ekspedienten tog fat i hende.

»Hun sagde, at jeg skulle have en small. Der var jeg lige ved at sende hende til Louis Nielsen. Det virkede helt forkert, at jeg pludseligt var en small,« griner Iben Devantie, der i dag vejer 56 kilo.

I dag vejer Iben Devantie 56 kilo. Vis mere I dag vejer Iben Devantie 56 kilo.

Slutteligt er der kun at besvare et sidste - og måske det væsentligste - spørgsmål: Bager Iben Devantie fortsat spiselig glæde? Og ja, det gør hun.

»Jeg bager stadig frygteligt meget. Dog bager jeg ikke længere kun kager med sukker, men jeg eksperimenterer også med sundere kager«, fortæller hun.

Kagerne serverer hun for familie, venner og kunder i hendes frisørsalon. Og det er faktisk slet ikke så svært selv at holde sig på kagemåtten.

»Nydelsen er også at se andre blive glade.«