'Badehotellet's tyske stjerne, Anton Rubtsov, havde aldrig hørt om TV 2s hitserie, før han i sommeren 2019 blev castet som den nazistiske løjtnant Uwe Kiessling.

Den 33-årige skuespiller bor til daglig i Berlin, og inden han kom med ombord på 'Badehotellet', havde han kun oplevet Danmark som turist.

»Jeg tror, jeg var 18 år, da jeg første gang besøgte København med en kæreste,« fortæller han til B.T.

»For at være helt ærlig, så vidste jeg intet om serien ('Badehotellet', red), hvilket jeg synes er rigtig ærgerligt.«

Anton Rubtsov har spillet en del teater, og tv-mæssigt har han derudover gjort sig bemærket som transvestit i den tyske Netflix-serie 'Dark'. Se billedet af den rolle nederst i artiklen.

Da handlingen i 'Badehotellet' i forrige sæson rykkede ind i Anden Verdenskrig, havde man brug for en tysk skuespiller, der kunne ramme balancen mellem at være smilende og farlig, og her blev Anton Rubtsov bedt om at sende nogle videooptagelser af sig selv.

'Badehotellet'-folkene kunne lide, hvad de så, og inviterede Anton Rubtsov til filmstudierne i Albertslund, hvor han mødtes med Amalie Dollerup og instruktør Fabian Wullenweber for at spille et par scener igennem.

»Samme dag, da jeg landede igen i Berlin, havde jeg fået rollen. Det var fantastisk,« fortæller Anton Rubstov, der fik rollen foran to tyske kollegaer.

Anton Rubtsov fortæller, at han til at begynde med lige skulle vænne sig til at se sig selv i sit 'Badehotellet'-kostume:

»Hvis jeg skal være ærlig, så var første gang, jeg havde nazi-uniformen på i sæson syv, virkelig skræmmende.«

Men i 'Badehotellet' har forfatterne gjort en dyd ud af at portrættere besættelsesmagten nuanceret, hvilket ændrede hans karakter i den aktuelle ottende sæson.

»Vi har forsøgt at gøre Uwe Kiessling mere menneskelig og ikke bare en nazi-løjtnant,« forklarer han, og missionen er tilsyneladende lykkedes.

I hvert fald virker det til, når man følger diverse fangrupper på Facebook, at fans af serien i denne sæson har siddet og heppet på, at hans karakter skulle indlede et forhold med Amalie Dollerups karakter.

Selv har han endnu ikke mærket, hvor populær 'Badehotellet' er i Danmark.

»Ikke rigtigt, nej, andet end ud fra nogle henvendelser på sociale medier. Bortset fra hvad jeg får at vide af producenterne om de høje seertal, så oplever jeg ikke meget af 'Badehotellet's popularitet. Jeg tænker, at jeg må se at få mig en TTV 2Play-konto, så jeg i det mindste kan se serien online,« fortæller han med et grin.

Adspurgt, hvem han snakker mest med af sine nye danske kollegaer, svarer han:

»Nærmest alle dem, jeg får lov til at spille sammen med. Amalie er virkelig sjov at hænge ud med. Det er Jens Jacob Tychsen, Cecilie Stenspil, Lars Ranthe også. Alle er så inspirerende.«

Hans rolle i 'Badehotellet' har endnu ikke åbnet op for andre danske roller, men han er klar, hvis muligheden opstår.

»Jeg er blevet forelsket i Danmark, så jeg håber på mere.«