Skuespillerinden Ulla Vejby, der spiller den søde og naive stuepige Edith i TV 2's populære serie 'Badehotellet', var for nogle år siden inde i en alvorlig krise, som hun ikke selv kunne håndtere.

Det fortæller hun i et interview med Hendes Verden.

Kort før hun var færdig med sin drømmeuddannelse, kunne Ulla Vejby pludselig mærke, at hun fik det dårligere og dårligere og til sidst måtte indse, at hun havde behov for professionel hjælp.

»Da jeg var ved at være færdig på skuespillerskolen, kæmpede jeg i en periode med angst. Jeg havde det, som om en kæmpe, tung sten lå på mit bryst, især når jeg nærmede mig skolen og teatret. Da var det godt at gå hos en psykolog, som hjalp mig med at finde ud af, hvad det handlede om,« siger Ulla Vejby til Hendes Verden.

Det viste sig, at Ulla Vejby - da hun stod på tærsklen til at udleve drømmen om at blive skuespiller - følte det som et pres, mere end som en velsignelse. For tænk nu, hvis hun ikke ville slå igennem? Under uddannelsen havde Ulla Vejby også følt sig presset til at kaste sig ud på dybt vand, fortæller hun til Hendes Verden.

Heldigvis lærte hun at passe bedre på sig selv og bearbejde angsten, og i dag lider Ulla Vejby ikke længere af angst.

Ulla Vejby (længst til højre) gennemlevede en svær tid med angst, kort før hun blev færdiguddannet skuespiller. Her ses hun sammen med (fra venstre mod højre) Merete Mærkedahl, Mia Helene Højgaard, Bodil Jørgensen og Rosalinde Mynster, som også spiller med i TV 2's seersucces 'Badehotellet'. Foto: Mads Claus Rasmussen

Gennembruddet som skuespiller lod da heller ikke vente længe på sig. Allerede året efter at hun blev færdig på skuespillerskolen ved Aarhus Teater, fik Ulla Vejby i 2013 rollen som stuepigen Edith i 'Badehotellet'.

Også på privatfronten går det rigtig godt for Ulla Vejby, der nytårsaften blev mor til sin anden pige.

»Jeg har fået mig endnu en dejlig datter. Hun kom lidt før terminen. Ja, faktisk kom hun til verden den 31/12, så hun er en rigtig nytårspige, som går et langt livs fejring med champagne og kransekage i møde,« siger den 33-årige skuespiller til Billed-Bladet.

I forvejen har hun og ægtemanden Michael Lysgaard datteren Marie på fire år.