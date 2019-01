Når Jens Sætter-Lassen ikke arbejder som skuespiller, bruger han en stor del af sin vågne tid foran en computer.

Den 32-årige 'Badehotellet'-stjerne er nemlig kæmpe fan af e-sport og har de sidste par år både fungeret som kommentator ved store events og fået opbygget sit eget univers på streamingtjenesten Twitch.

»Jeg spillede rigtig meget computer som teenager i de gode gamle dage, før man kunne blive superstjerne af det. Så har jeg fulgt det på sidelinjen de sidste mange år og tog så beslutningen om, at jeg gerne ville prøve at kommentere Counter-Strike,« fortæller han begejstret.

Han har lavet sin egen online tv-kanal, hvor man kan se ham spille, og derudover inviterer han gæster ind i sit lille hjemmestudie, hvor han har sit eget e-sport-talkshow.

»Jeg har for eksempel et program, der hedder 'Counter-Strike for dummies'. Så inviterer jeg venner og kollegaer ind til en snak om gaming.«

Han har endnu ikke fundet ligesindede blandt sine 'Badehotellet'-kollegaer, men han har mødt masser af 'skabs-gamere' i skuespillermiljøet.

»Jeg er i gang med at lave anden sæson af 'Sygeplejeskolen' (serie på TV2 Charlie, red.), hvor en af de andre spillede rigtig meget Counter-Strike og tidligere har været rigtig god til det. Jeg ved ikke, om jeg må sige, hvem det er,« griner han.

Screenshot fra Jens Sætter-Lassens streaming-kanal.

Hans kæreste, skuespiller Neel Rønholt, dukker også en gang imellem op på hans Twitch-kanal. Først skulle hun lige sættes ind i det.

»I starten forstod hun det ikke. Men efterfølgende var det hende, der opfordrede mig til at sende live. Når jeg alligevel brugte så meget tid på det, kunne jeg jo med min skuespillerbaggrund udnytte, at jeg har flair for kommunikation.«

Jens Sætter-Lassen håber på i fremtiden at kunne få endnu mere ud af sin online-hobby. Han bor på Christianshavn i samme ejendom, som en dansk verdensstjerne, så måske han kan hjælpe med at få Twitch-kanalen mere udbredt?

»Jeg har lige aftalt med Lukas Graham, at han kommer forbi en af dagene og spiller lidt, for han er også inde i gaming,« smiler han.

Vil du følge Jens Sætter-Lassen, kan du finde ham på twitch.tv/wonderbai.