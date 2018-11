Rollen som flamboyant levemand i Badehotellet er skiftet ud til fordel for en helt almindelig, god far i den nye DR-julekalender 'Theo & Den Magiske Talisman'.

»De to roller er jo modsætninger. Det har været fantastisk, og det tiltalte mig meget. Her har vi at gøre med en virkelig god far. Sådan en som man gerne selv ville have. På den måde minder han jo om mig selv,« siger Jens Jacob Thychsen og klukker.

Normalt kender man den høje skuespiller som Edward Weyse fra TV 2-successerien 'Badehotellet'.

Men fra 1. december kommer han også til at medvirke i julekalenderen 'Theo & Den Magiske Talisman', der bliver sendt på DR.

Her spiller den 42-årige 'Badehotellet'-stjerne Thomas, der er far til hovedpersonen Theo.

For Jens Jacob Thychsen er der først og fremmest én ting, som er vigtigt ved en god julekalender.

»En julekalender skal kunne samle familien. Det er på det tidspunkt, hvor selv de mest travle og succesrige forældre bliver nødt til at sætte sig ned med deres børn. Det er skønt, at man har 20-30 minutter sammen hver dag i julen. Det fylder mig med stor glæde og varme, når jeg selv tænker tilbage på min barndom.«

For ham er det også vigtigt, at han ikke stagnerer, og at han får nye opgaver og roller i løbet af sin karriere.

Jens Jacob Tychsen der spiller far Thomas ved DR pressemøde om årets julekalender "Theo og den Magiske Talisman" i DRs koncerthus tirsdag den 13. november 2018. (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest

»Jeg bryder mig ikke om at spille den samme rolle. Jeg har altid værnet om, når jeg har lavet en ting, så skal man prøve noget nyt.«

Det skyldes blandt andet, at han ikke ønsker at blive stemplet som det ene eller andet. Det har folk en tendens til at gøre, hvis man optræder i den samme rolle flere gange.

Det er også vigtigt for ham at være i kontakt med hans barnlige side.

»Jeg er selv et stort barn på mange måder. Det er meget vigtigt for mig at holde fast i det indre barn. Det synes jeg, at alle voksne burde gøre. Der skal være plads til, at man kan have det sjovt og te sig åndssvagt engang imellem. Det kan jeg gøre i fuld grad især i tegnefilm, hvor jeg kan råbe, skrige og skabe mig i fire timer. Men det er også vigtigt, at man forsøge sig med den alvorlige side.«

Theo & Den Magiske Talisman Medvirkende: Safina Coster-Waldau, Kian Lawson-Khalili, Nicolas Bro, Eva Klie Rubow, Max Tranberg, Bjarne Henriksen, Jens Jacob Thychsen, Maria Rossing, Peter Zandersen og Jens Andersen.

Forfatter: Trine Piil og Peter Gornstein

Konceptuerende instruktør: Peter Gornstein

Producer: Nynne Selin Eidnes.

Produceret af: DR Drama

Han holder blandt andet sin barnlige side i live med sit stemmearbejde i tegneserier som SvampeBob Firkant.

I 'Theo Og Den Magiske Talisman' følger man Theo, der går i 6. klasse. Hans eneste ven er morfaren Harald, som er døden nær, efter han falder om inden jul. Derfor rejser Theo sammen med den nye pige fra klassen, Simone, til den magiske verden Thannanaya for at få morfaren tilbage.

DR har tidligere beskrevet 'Theo & Den Magiske Talisman' som en moderne eventyrfortælling for hele familien.

»Den er fed på en lidt anden måde, fordi den tager fat i nogle ting, som man måske ikke før har berørt så meget i tidligere julekandere. Den handler om familie, kærlighed og søskende,« siger Jens Jacob Thychsen og fortsætter:

»Den handler også om tro, fantasi og i den grad om at være barn og skulle give slip, miste og acceptere, at der også er noget, som hedder døden. Man skal være åben og parat til at slippe noget af det, man elsker.«

I toppen af artiklen kan du se skuespildebutanterne Kian Lawson-Khalili og Safina Coster-Waldau tale om deres roller.