Anne Louise Hassing har formået at skabe en samlet familie med sin kæreste og sin eksmand.

De ser hinanden som én stor familie, og selv om det af og til gør lidt ondt, føler 'Badehotellet'-stjernen, at den svære skilsmisse er endt med at blive en kæmpe succes.

Det fortæller den 52-årige skuespillerinde i TV 2 Charlie-programmet 'Kendisfamilier'.

Anne Louise Hassing og kæresten, Lars Lundsgaard, er nemlig så gode venner med hendes eksmand, Peter Hellemann, og hans nye kæreste, Emilie, at parrene har sommerhuse lige ved siden af hinanden.

52-årige Anne Louise Hassing. Foto: Claus Bech Vis mere 52-årige Anne Louise Hassing. Foto: Claus Bech

Faktisk hygger de sig så meget sammen, at de ofte spiser fælles frokoster, og for den folkekære skuespillerinde er den tætte forbindelse mellem fortid og nutid da også en drøm, der er gået i opfyldelse, lyder det i programmet.

»Det er virkelig stort, og det er jeg meget taknemmelig for, siger Anne Louise Hassing, mens hun ligeledes jubler over, at de to mænd i hendes liv kan lide hinanden så godt, at de rent faktisk snakker om at tage på vandretur sammen en dag:

»Det er jo helt crazy. Så kan de rigtig gå og snakke om mig.«

Anne Louise Hassing blev i 2017 skilt fra Peter Hellemann, som hun har sønnen Mingus på 15 år med.