Bodil Jørgensen og hendes mand, Morten Søborg, har nok at lave, selv om film- og tv-branchen er gået i dvale under corona-pandemien.

Skuespilleren og filmfotografen har nemlig købt et hus, som er mildest talt faldefærdigt.

»Her i corona-tiden købte vi et lille, faldefærdigt hus på Røsnæs, hvor der har boet en dame på 94 år. Det er et gammelt fiskerhus, og der skal gøres rigtig meget, men jeg synes, vi har skudt papegøjen,« siger Bodil Jørgensen til Billed-Bladet.

Hun tilføjer, at hendes mand må gå foroverbøjet i huset, der har stråtag og er helt 'museumsagtigt', som hun udtrykker det, med sine gamle stolper og lavt til loftet.

Til gengæld kan man ikke sætte en finger på den idylliske stemning, der blandt andet skyldes, at to gåsepar med ællinger har slået sig ned ude foran, hvor naboens heste også går rundt og pruster.

Den 59-årige 'Badehotellet'-stjerne og hendes fire år yngre mand har længe drømt om et fristed ved vandet, og selvom de får nok at gøre med at sætte rønnen i stand, så er de lykkelige for købet.

Huset ligger en time kørsel fra deres rækkehus ved Lyngby og skal bruges som sommerhus.

Bodil Jørgensen er blandt andet kendt fra TV 2-serien 'Badehotellet', hvor hun spiller rollen som hotellets tidligere forpagter, Molly, der nu bor i et lille hus på hotellets grund sammen med sin Peter Andreas.

Og det autentiske serie-hus minder faktisk så meget om parrets nye indkøb, at Morten Søborg har måttet understrege over for sin hustru, at hun lige kan vove på at kalde ham Peter Andreas, siger den kække skuespiller til Billed-Bladet.