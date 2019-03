I 'Badehotellet' spiller Thomas Levin den unge jødisk mand Robert Hertz, som har mistet alt.

En rolle som den 40-årige skuespiller både er glad for - og har et helt særligt forhold til. For Thomas Levin gemmer selv på en barsk familiehistorie.

Robert Hertz er i 'Badehotellet' østrigsk gift og østrigsk statsborger. Eller rettere: det var han. For under Krystalnatten 9. november 1938 - hvor jøder i Tyskland og Østrig blev udsat for vold og mord og deres butikker og synagoger blev smadret - mistede han sin hustru og sit statsborgerskab.

Noget lignende blev Thomas Levins egen farmor udsat for under anden verdenskrig. For hun var østrigsk jøde og en af dem, der blev taget af nazisterne på netop Krystalnatten.

»Det er en del af mine bedsteforældres generations historie. Min farmor var østriger og blev taget i Wien. Hun mistede en stor del af sin familie. Af mirakuløse årsager endte hun ikke i en udryddelseslejr, men i den lejr, som hed Theresienstadt (koncentrationslejr som mange danske jøder endte i, red.), hvor hun mødte min farfar. Han var blevet taget i Danmark, som en af dem, der ikke var nået over til Sverige. På min mors side blev de hjulpet til at flygte til Sverige,« siger Thomas Levin til Alt for Damerne.

Derfor kendte han så udmærket til denne afskyvækkende del af Europas historie og behøvede ikke læse op på jødeforfølgelserne i Tyskland og Østrig før anden verdenskrigs udbrud, før han tog rollen som Robert Hertz i den populære serie på TV 2.

Modsat millioner af andre jøder overlevede Thomas Levins farmor og farfar krigen.

Skuespilleren fortæller til Alt for Damerne, at han har sendt farmoren - og andre familiemedlemmer - mange tanker under indspilningerne af 'Badehotellet'.

Thomas Levin er helt bevidst om, hvor han kommer fra - og at han kan takke den hjælp, familien fik, da det så allersortest ud, for, at han overhovedet er her i dag.

Robert Hertz er en af de nye karakterer i denne sæson af 'Badehotellet', hvor vi er nået frem til året 1939, hvor der hænger mørke skyer over Europa og krigen truer i horisonten.

Selvom Andersens Badehotel i Nordjylland ligger langt fra begivenhedernes epicenter, bliver hotellet og dets gæster i den grad påvirket af verdenssituationen.

'Badehotellet' har været en stor seersucces lige fra begyndelsen i 2013. Vi er netop nu i gang med den sjette sæson.