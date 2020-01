Skuespiller Rasmus Botoft er lige nu aktuel i TV 2's successerie Badehotellet, der i denne sæson foregår under 2. Verdenskrig.

Selv gemmer den 48-årige skuepiller også på en familietragedie fra netop den tid.

Hans oldemor blev nemlig dræbt i 1943, da den danske modstandsbevægelse ved en fejl sprængte en færge i luften, fortæller Rasmus Botoft til Her & Nu.

»Det var en meget forfærdelig bombesprængning på storebæltsfærgen 'Sjælland' udløst af modstandsfolkene. Tre døde, bl.a. min oldemor, og 20 blev såret. Bomberne sprang ved en fejl, og hele færgen brød i brand. Det var færfærdeligt for min farmor, at hun mistede sin mor på den måde. Det var i slutningen af 1943, hvor samarbejdspolitikken var ophørt, og modtandsbevægelsen for alvor gik amok,« siger Badehotellet-stjernen til ugebladet.

Han fortæller, at den efterfølgende tid naturligt nok var svær for hans famor, der var en i en søskendeflok på syv børn, der nu måtte undvære deres mor.

Badehotellet havde premiere på seriens syvende sæson mandag, og Rasmus Botoft er helt ny dreng i klassen, hvor han indtaget rollen som farmaceut Johan Ramsing, der får et godt øje til Anette Støvelbæks karakter, Fru Frigh.

»Han er en kæk, glad mand, der går ind i folk med træsko på. Jeg kender Stig og Hanna (forfatterparret Thorsboe og Lundblad, red) fra dengang, jeg spillede med i DR-serien ’Lykke’, så jeg blev meget glad, da jeg fik tilbudt rollen,« har Rasmus Botoft fortalt til B.T.

Selvom han har været den nye mand på hotellet, har han dog langtfra følt sig ensom.

Skuespillerne, der medvirker i denne sæson af Badehotellet. Foto: Claus Bech Vis mere Skuespillerne, der medvirker i denne sæson af Badehotellet. Foto: Claus Bech

Begge Rasmus Boftofts kollegaer fra Rytteriet, Martin Buch og Bodil Jørgensen, medvirker også i serien - og så har 48-årige Botoft også haft lejlighed til at stifte bekendtskab med en gammel ven.

Jens Jacob Tychsen, der spiller ’Badehotellets’ selvophøjede førsteelsker Hr. Weyse, er nemlig Rasmus Botofts gamle ven fra Skuespillerskolen.

Derfor fik han også en helt særlig hilsen med på vejen, da Rasmus Botoft entrerede det gamle Badehotel.

»Vi var meget tætte på skolen og havde ikke set hinanden i lang tid, så jeg fyldte hans garderobe med 70 tomme halvliters vandflasker. Han blev meget forvirret. Han er så sjov i ’Badehotellet’, så det var sjovt at drille ham,« har Rasmus Botoft tidligere sagt til B.T.