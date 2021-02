Da Ulla Vejby i 2012 blev færdig på Skuespillerskolen, havde hun ikke regnet med, at hun i dag, 11 år senere, skulle blive en fast del af Danmarks mest populære tv-serie.

Den 36-årige skuespiller er blevet synonym med stuepigen Edith i TV 2s populære serie 'Badehotellet', og det blev ikke kun hendes debut på tv, men også en adgangsbillet til andre tv-succeser som 'Sygeplejeskolen' og 'Tinka og kongespillet'.

»Jeg havde tænkt, at jeg skulle have fast base på et teater, men det skete jo så ikke. Til gengæld fik jeg det her vidunderlige job, som jeg er meget taknemmelig over at være en del af,« fortæller Ulla Vejby, der til at begynde med blev prøvet af i en anden rolle.

»Jeg havde forinden været med i en kortfilm, hvor jeg spillede en skidesur mor, der havde mistet sit barn og var grå og vred i det, så casteren prøvede mig først af som Otilia ('Badehotellets' mindst smilende stuepige, red.),« fortæller hun.

Hun var til casting sammen med Merete Mærkedahl, og da de prøvede at bytte rundt, kunne de godt se, at Ulla Vejby passede bedre til rollen som den mere optimistiske Edith-karakter.

»Det var lidt en overraskelse for casteren,« griner Ulla Vejby, der ligesom flere af sine 'Badehotellet'-kollegaer har oplevet, hvordan skuespillerkollegaer i begyndelsen rynkede på næsen over 'Badehotellets' folkelige spillestil, men siden har fået øjnene mere op for seriens kvaliteter.

»Jeg tror, det har ændret sig de sidste tre-fire år. De første år overhørte jeg nogle samtaler mellem kollegaer, der talte ondt om det, og som ikke vidste, jeg var med i det. Det var sgu lidt mærkeligt. Men sådan er det jo. Man laver noget, som en gruppe synes er fantastisk, og som nogle andre ikke vil bryde sig om.«

Og når man så i så mange år spiller den samme rolle i den bedste sendetid, så kan nogle seere have svært ved at skelne mellem virkelighed og fiktion.

Det har Ulla Vejby da også oplevet.

»Det mærkeligste er, når de nærmest klandrer mig for noget, der er sket,« griner hun.

Ulla Vejbys karakter er i 'Badehotellet' meget nysgerrig og elsker at løbe med sladder, og det falder ikke i alles smag.

»På et tidspunkt for mange år siden havde min datter en pædagog, som ikke kunne adskille, at jeg ikke var Edith som privatperson. Når jeg afleverede mit barn om morgenen, kunne hun sige 'nå, kunne du ikke holde din mund i går'. Hun troede virkelig, det var mig. Det var lidt skørt, men også lidt sødt. Det er jo lidt sjovt at stå en tirsdag morgen og skulle redegøre for noget, ens karakter har gjort.«

Og til sidst. 'Badehotellet' og 'Vild med dans' har indtil videre vist sig at være en vinderkombination. Tidligere har 'Badehotellet'-skuespillere som Ena Spottag og Simon Stenspil vundet, og senest vandt Ulla Vejbys gode veninde og kollega Merete Mærkedahl i efteråret.

Ulla Vejby er ikke afvisende over for selv at stille op.

»Det kunne jeg såmænd godt tænke mig, og jeg er også blevet spurgt om det før, men hvor det ikke kunne gå op kalendermæssigt. Så det kunne jeg godt finde på. Merete har fortalt rigtig meget om det og har haft en skøn oplevelse.«

Hun tilføjer med et grin:

»Skal vi have en tredje stuepige som vinder? Haha, ej, jeg kan slet ikke leve op til Merete. Men altså, det må tiden jo vise. Der er ikke mange, der tør spå om fremtiden i de her dage.«