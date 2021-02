Der er en særlig grund til, at Laura Kjær ikke spiller med i den aktuelle ottende sæson af 'Badehotellet'.

Den 24-årige skuespiller, der første gang tjekkede ind på badehotellet i 2019 som stuepigen Nana, er i denne sæson nemlig blevet skrevet ud, da en stor drøm sidste sommer gik i opfyldelse.

Efter at have fået erfaring i TV 2-serier som 'Badehotellet' og 'Sommerdahl' lykkedes det hende sidste år efter fire forsøg at komme ind på skuespillerskolen i Aarhus, og der er klare regler om, hvad man må og ikke må ved siden af, fortæller hun til B.T.:

»Når jeg går på skolen, må jeg ikke rigtig arbejde. Det er derfor, min rolle er blevet skrevet ned i (anden sæson af) 'Sommerdahl', og at jeg er forsvundet fra 'Badehotellet'.«

Laura Kjær som stuepigen Nana i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Laura Kjær som stuepigen Nana i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Hun forklarer, at hvis hun var kommet ind på skuespillerskolen i et af de tidligere forsøg, havde hun slet ikke haft muligheden for at være med i 'Badehotellet', og så havde hun stået i et dilemma, for hun vil gerne begge dele.

»Jeg vil jo rigtig gerne lave tv, men jeg tror også, at hvis jeg vil leve af at være skuespiller, er det en god investering at tage uddannelsen.«

Men nu gik det altså op.

I TV 2-serien 'Sommerdahl', hvor hun spiller Peter Mygind og Laura Drasbæks datter, er hendes rolle gjort mindre i den nye sæson, ligesom hendes totale fravær i denne sæson af 'Badehotellet' forklares med, at hendes karakter er blevet gift med Lue Støvelbæks karakter Leslie Frigh.

Laura Kjær og Lue Støvelbæk som Nana og Leslie i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Laura Kjær og Lue Støvelbæk som Nana og Leslie i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Hun ved endnu ikke, om hun er med i eventuelle kommende sæsoner, men i så fald vil skolen åbne mere op for, at hun kan være med.

»På andet år må man lidt mere, og på tredje år må man rimelig meget. Lue (Støvelbæk, red.) gik for eksempel på sidste år af skuespillerskolen, da han kom med i 'Badehotellet'.«

Laura Kjær fortæller, at det er fedt at være kommet ind på skolen, men samtidig er det ærgerligt, at det er sket midt i en coronanedlukning.

»Vi er jo nogle små hold – vi er kun seks i min klasse – så i efteråret kunne vi være samlet. Men lige nu sidder vi hjemme, og det er lidt underligt at skulle være kreative over zoom.«

Laura Kjær i tv-serien 'Sommerdahl'. Vis mere Laura Kjær i tv-serien 'Sommerdahl'.

Laura Kjær er født og opvokset i Odense og har ud over 'Badehotellet' og 'Sommerdahl' medvirket i filmene 'Når solen skinner', 'Lykke-Per' og 'Team Albert'.

Hun har tidligere fortalt, hvordan hun først var til casting i 'Badehotellet' som Hr. og Fru Madsens yngste datter, Vera, men så blev hun i stedet sat til at spille stuepigen Nana, der altså ender med at gifte sig over sin stand med tobakfabriksejer Fru Frighs søn Leslie.

Selvom 'Badehotellet' og 'Sommerdahl' er to TV 2-produktioner, var 'Badehotellet' ikke en direkte billet til 'Sommerdahl', hvor hun ligeledes måtte igennem en castingrunde, før hun fik rollen.

Sidste år fortalte hun om forskellen til B.T.:

»Rollen som Laura er nok lidt mere fri. Der er meget faste rammer i 'Badehotellet'. Det er der egentlig også i 'Sommerdahl', men det er bare på en anden måde. Det er nutidigt og mere realistisk, hvilket giver en anden frihed.«