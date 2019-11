»Jeg så det første afsnit i lørdags,« siger Ulla Vejby, der spiller stuepigen Edith Marie Jensen, som mest af alt er i køkkenet.

Skuespilleren fra den folkekære tv-serie har for nyligt set første afsnit af sæson 7 af Badehotellet, og hun er fuld af roser, fortæller hun på den røde løber til ‘Året, der gak’ - TV 2 Charlies årlige satireshow, hvor der også bliver uddelt priser.

»Det var pisse godt. Jeg tror faktisk, det bliver den bedste sæson, og det er ikke bare noget, jeg siger,« siger skuespilleren, der senere røber, hvordan hun scorede sin mand, Michael Lysgaard.

Ulla Vejby, der er 35-årig mor og bor i København med sin mand og deres to børn, peger på, at billederne er virkeligt flotte og når et nyt niveau.

At historien er endnu mere dramatisk, og at »det sjove er endnu sjovere.«

De stoppede med at optage i sidste uge. Men Ulla Vejby har ikke frosset, fordi hun ikke optager ved Vesterhavets kulde, men i køkkenet, der ligger i studiet i Albertslund.

»Sådan scorede jeg min mand«

I den nye sæson af 'Badehotellet' er krigen brudt ud, og nazismen trænger sig på.

Det gør den heldigvis ikke længere. I år 2019 er vi så heldige at have julefred her til lands.

Den skal Ulla Vejby fejre med sine svigerforældre. De har en tradition med at se 90’er-actionfilmen 'The Long Kiss Goodnight' med Geena Davis og Samuel L. Jackson.

»Jeg scorede min mand ved at fortælle, at jeg godt kunne lide den film,« siger hun.

»Den er både fantastisk og corny og betyder meget for os.«

Hun skal også medvirke i tredje sæson af 'Sygeplejeskolen', som fortsætter til sommer. Syvende sæson af Badehotellet, der trækker op mod 1,7 millioner seere, får premiere i det nye år.