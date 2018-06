Den danske Badehotellet-stjerne Cecilie Stenspil venter sit første barn. Det skriver hun på Instagram, hvor hun har lagt et billede op af sin gravide mave.

'En lille ny er på vej, #septemberbaby #inthemaking #forendenafregnbuenerderguld,' skriver hun og tagger den 51-årige kæreste Troels Lyby.

Også Troels Lyby har lagt billedet op på sin egen profil, hvor han skriver 'Baby på vej'

Det har i første omgang ikke været muligt at få en kommentar direkte fra kæresteparret, da de befinder sig i New Zealand, hvor de indspiller en ny tv-serie, der hedder 'Straight Forward' for streamingtjenesten Viaplay, der får premiere næste år.

Skuespillernes agent Steen Møller Hassing bekræfter den gode nyhed over for BT.

»De er glade og har det godt.« siger han og oplyser, at Cecilie Stenspil er sat til at nedkomme 15. september.

38-årige Cecilie Stenspil er gravid. Foto: Cecilie Stenspil 38-årige Cecilie Stenspil er gravid. Foto: Cecilie Stenspil

Her ses parret sammen i august 2014. Foto: Jens Nørgaard Larsen Her ses parret sammen i august 2014. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I sommeren 2014 bekræftede Troels Lyby, at de var kærester. Det skete efter længere tids rygter om, at de var faldet for hinanden. Hvor det er 38-årige Cecilie Stenspils første barn, så har Troels Lyby to børn fra et tidligere forhold.