Endnu en baby er ankommet i Jonas Turner-familien.

En talsperson for Sophie Turner og Joe Jonas har bekræftet over for People, at parret er blevet forældre igen.

Deres andet barn er endnu en lille pige.

De fik den første, Willa, tilbage i 2020.

»Joe og Sophie er glade for at kunne bekræfte, at de har fået en lille pige,« udtaler en talsperson for parret.

'Game of Thrones'-skuespilleren bekræftede, at hun ventede barnet tilbage i maj i et interview med Elle.

»Det er det, livet handler om for mig - at opforstre den næste generation. Den største er at se min datter bliver stærkere og stærkere. Vi ser frem til at udvide vores familie. Det er den største velsignelse,« sagde hun.

Skuespilleren holdt også om sin mave til dette års Met Gala i New York.

Joe Jonas og Sophie Turner blev gift i Las Vegas i 2019.

De holdt endnu en bryllupsfest i Frankrig en måned efter.

Nyheden om baby nummer to kommer også lige efter, at broderen Nick Jonas har fået sit første barn md konen Priyanka Chopra.